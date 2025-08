Li Auto responde à polêmica sobre teste de colisão do i8

A Li Auto, uma montadora que vem ganhando destaque no mercado de SUVs elétricos, soltou um novo modelo, o Li i8, e acabou se envolvendo em uma polêmica na internet. Durante o evento de lançamento, no dia 29 de julho, eles mostraram um vídeo de um teste de colisão que envolveu um caminhão, e isso deixou algumas pessoas com a pulga atrás da orelha. Afinal, o caminhão era da Chenglong Truck, uma fabricante rival, e as críticas começaram a pipocar.

No clipe, o Li i8, que pesa 2,6 toneladas, colide com um caminhão de 8 toneladas. Embora o caminhão não tivesse a marca visível, o logotipo no volante acabou entregando a empresa. E aí, como já era de se esperar, a internet não perdoou, gerando um verdadeiro storm de reações nas redes sociais. A Chenglong Truck não ficou em cima do muro e soltou uma declaração dizendo que “qualquer pessoa inteligente percebe que o vídeo não é realista”. É compreensível, né? Manchas na reputação não são bem-vindas nesse mundo automotivo.

O teste de colisão foi liderado pelo Instituto de Pesquisa de Engenharia Automotiva da China (CAERI). Eles se pronunciaram também e afirmaram que a intenção do vídeo era apenas mostrar como o Li i8 se sai em termos de segurança passiva. O caminhão usado foi adaptado para ter esse peso e servia mais como uma barreira móvel do que um teste real entre veículos. Jé já teve uma experiência de quase colisão no trânsito? Essas situações são super complicadas e mostram a importância da segurança nos carros.

A Li Auto fez questão de deixar claro que não está em competição direta com a Chenglong, uma vez que foca em veículos de passeio, enquanto a Chenglong é mais voltada para o transporte de cargas. O Li i8 tem uma autonomia impressionante de até 720 km, o que é uma ótima notícia para quem curte fazer viagens mais longas sem se preocupar tanto com paradas para recarregar a bateria.

Além disso, a marca elogiou a rival, reforçando que a qualidade dos caminhões da Chenglong é respeitada no mercado. Mas essa polêmica chega em um momento tenso para a Li Auto, que ainda está se recuperando de um lançamento do Li Mega, que não conseguiu atingir as expectativas de venda. Eles esperavam vender 8 mil unidades por mês, mas, em alguns períodos, conseguiram vender menos de mil. Já passou por uma situação em que as expectativas não foram cumpridas? É desanimador.

O lançamento do Li i8 também veio num momento em que a Nio está colocando no mercado o Onvo L90, um concorrente direto. O Li i8 tem um preço inicial de RMB 321.800 (equivalente a cerca de US$ 44.770), enquanto o Onvo L90 é um pouco mais barato, custando RMB 265.800, e já começou a ser entregue. Pode ser que essa competição acabe afetando as ações da Li Auto, que estão mostrando sinais de queda. E quem dirige sabe que o mercado automotivo pode ser tão volátil quanto um carro em alta velocidade em uma curva bem fechada!