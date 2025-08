Tesla registra queda nas vendas em julho na China e Europa

A Tesla está enfrentando um momento complicado no mercado europeu. Em julho, as vendas despencaram em diversos países: na Holanda foram -62%, na Bélgica -58%, em Portugal -49%, e na Suécia, pode acreditar, até -86%! Se a gente olhar para dinamarqueses e franceses, a queda foi de 52% e 27%, respectivamente. A Itália também não ficou fora, com uma ligeira queda de 5%.

Esses números negativos estão longe de ser uma surpresa. Em junho, já dava pra notar que a marca estava perdendo espaço na Europa, resultando em uma queda impressionante de sua fatia no mercado de elétricos, de 21,6% para apenas 14,5%. Isso tudo se deve a uma mistura de fatores, como a imagem polêmica do Elon Musk, a concorrência crescente e a presença forte das marcas chinesas.

Enquanto a situação é complicada na Europa, nem tudo é bad news para a Tesla. Na Noruega, por exemplo, as vendas dispararam incríveis 83%, muito por conta de financiamentos com juros zero. E na Espanha, um crescimento tímido de 27% levou a 702 unidades vendidas no mês. Tô falando que a montadora ainda consegue brilhar em algumas regiões!

Mas na China a história não é tão animadora. Em julho, a Tesla vendeu 67.886 unidades por lá, o que representa uma queda de 8,4% em relação ao mesmo mês de 2024, e também 5,2% a menos do que em junho. Já são nove meses de vendas com queda ano a ano, exceto por um leve respiro em junho. No total, entre janeiro e julho, foram 432.360 unidades vendidas, uma redução de 13,7% em comparação com o ano passado. E adivinha? A concorrência local tá pegando pesado, especialmente com o SUV Model Y.

Falando no Model Y, ele foi o grande campeão de vendas da Tesla na China em 2024, com 480.309 unidades, respondendo por quase 75% das vendas locais e deixando o Model 3 pra trás. Mas em 2025, a versão atualizada, chamada Juniper, teve uma queda de 17,5% nas vendas no primeiro semestre. A competição tá realmente feroz.

Para tentar dar a volta por cima, a Tesla planeja lançar ainda este ano o Model Y L, uma versão maior com seis lugares. Essa novidade vai encarar SUVs mais espaçosos e MPVs chineses como o Li Auto i8 e o Aito M8. E olha só, a Justiça ainda mandou a Tesla pagar uma indenização por um acidente, mostrando os desafios que a empresa enfrenta.

Segundo informações do governo chinês, o novo modelo vai medir 4,97 metros de comprimento e 1,92 m de largura, com um entre-eixos de 3,04 m — ou seja, 15 cm a mais que o Model Y atual. Ele vai estar equipado com baterias NMC da LG e pesará 96 kg a mais do que a versão de cinco lugares.

A fábrica da Tesla em Xangai é responsável tanto pelo Model Y quanto pelo sedã Model 3, tanto para o mercado chinês quanto para exportação. Contudo, as exportações também estão enfrentando um tombo, o que prejudica o desempenho global da marca. E, para complicar ainda mais, a descontinuação do Model S e do Model X na Europa fez com que a participação de mercado da Tesla despencasse.

Apesar de tantos obstáculos, Elon Musk continua apostando na recuperação da Tesla na Europa. Para ele, as regras mais rigorosas da região para sistemas de direção semiautônoma estão atrapalhando as vendas, mas o jogo pode mudar com a introdução do mesmo sistema de direção autônoma total que já rola nos EUA. Assim, quem sabe a marca não dá a volta por cima, não é mesmo?