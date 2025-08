Neta Auto retoma produção após reestruturação

A fabricante chinesa de veículos elétricos, Neta Auto, está mostrando sinais de recuperação após uma fase complicada. A empresa volta a operar na sua fábrica em Tongxiang, na província de Zhejiang, e parece que os funcionários finalmente receberam seus salários de julho em dia. Esses pequenos passos são super importantes, considerando que nos últimos meses a situação não era nada fácil.

Os trabalhadores, que estavam enfrentando atrasos nos pagamentos, tinham recebido apenas um valor mínimo de 2.000 yuans (cerca de 280 reais). Em alguns casos, chegaram a ganhar metade disso. Essa crise salarial teve um impacto pesado, resultando em demissões em massa em novembro do ano passado. E vale lembrar que, enquanto a Neta se reestrutura, outras marcas estão buscando inovação, como a IM Motors, que lançou um sistema para aumentar a autonomia dos elétricos.

Reestruturação em Foco

Agora, a Neta está focada em reorganizar suas operações. Os funcionários estão se dedicando para arrumar o espaço de trabalho e testar os equipamentos, tudo para retomar a produção. Além disso, a empresa busca manter parcerias com concessionárias que ainda estão do seu lado. Um exemplo é a BYD, que recentemente lançou seu SUV elétrico Sealion 7 no Nepal.

Para piorar ou melhorar a situação, a Neta também está atraindo investidores. No total, 47 potenciais interessados estão observando a marca de perto. A controladora Hozon Auto, que está por trás da Neta, criou um canal na Alibaba buscando propostas de aporte financeiro. Um verdadeiro sinal de que estão tentando voltar ao jogo.

Batalhas e Tentativas de Salvação

Recentemente, houve uma tentativa de trocar dívidas por ações com 134 fornecedores, totalizando mais de 2 bilhões de yuans. A ideia era converter 70% do que deviam em participação na empresa e o restante em dívida sem juros. Mas, pasmem, o plano não saiu como o esperado. Em maio, os fornecedores aceitaram apenas um acordo que cobria bem menos, deixando uma parte significativa das dívidas pendente.

Enquanto a Neta enfrenta dificuldades, outras marcas também estão avançando. A Toyota, por exemplo, está mirando na produção de 100 mil carros elétricos na República Tcheca. Fica a impressão de que a disputa no setor não está fácil!

Um Futuro Incerto

Fundada em 2014, a Hozon Auto chegou a entregar 152 mil veículos em 2022, quase o dobro do ano anterior. Mas nos últimos dois anos, as vendas caíram e a Neta não divulga mais seus resultados mensais desde outubro de 2024. A boa notícia é que, com a retomada dos salários e a reorganização, a marca está tentando se reerguer. Porém, ainda conta com apoio financeiro e precisa reconquistar a confiança dos investidores.

Enquanto isso, a Xiaomi EV bate novos recordes e entregou mais de 30 mil carros apenas em julho. O mercado de elétricos na China é agitado e cheio de surpresas.