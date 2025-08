BYD Dolphin Mini lidera vendas de elétricos com alta de 57%

O BYD Dolphin Mini chegou com tudo na linha 2026, trazendo alguns updates que prometem manter sua liderança entre os elétricos no Brasil. A grande novidade? O modelo não oferece mais a versão com quatro lugares, o que deixou o carro mais acessível. E a mudança no preço também é uma boa notícia: agora ele sai por R$ 119.990, caindo de R$ 122.800 — uma redução de R$ 2.810 que certamente vai agradar os consumidores.

Vamos falar sobre as cores e acabamentos. Entre as novidades do hatch, uma das mais chamativas é a nova cor Azul Glacial. Além disso, ele conta com rodas renovadas e pneus Hankook, pensados especialmente para veículos elétricos, que garantem eficiência e segurança nas estradas. Se você já pegou aquele trânsito pesado, sabe a importância de um carro que se destaca pela confiabilidade.

E o desempenho do Dolphin Mini? Em julho, ele teve uma performance impressionante, emplacando 3.011 unidades — um crescimento de 57,4% em relação ao mês anterior! Para você que adora números, isso coloca o Dolphin Mini numa ótima posição no mercado de elétricos.

Falando em concorrência, o GWM Ora 03 emplacou apenas 191 unidades e o Renault Kwid E-Tech ficou com 180. Ou seja, o BYD continua liderando com larga vantagem, acumulando 16.234 unidades vendidas até agora em 2025. Se você pegar os números mês a mês do primeiro semestre, vai ver como o modelo se manteve firme e forte:

Janeiro : 1.725

: 1.725 Fevereiro : 2.399

: 2.399 Março : 2.432

: 2.432 Abril : 2.177

: 2.177 Maio : 2.577

: 2.577 Junho: 1.913

Agora, para quem está de olho nas especificações, o BYD Dolphin Mini é um compacto com um único motor que entrega 75 cavalos de potência e 13,8 kgfm de torque. Ele alcança até 130 km/h e vai de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos. Não é um foguete, mas para o dia a dia, ele é mais do que suficiente, principalmente se você está pensando em economia.

O carro traz uma bateria Blade de 38 kWh, perfeita para recargas rápidas. Em apenas 30 minutos dá para passar de 30% a 80% de carga. A autonomia prometida é de 280 km, mas na prática, muita gente relata que esse número pode ser ainda melhor.

Numa experiência de uso na cidade, o Dolphin Mini surpreendeu ao registrar uma média de 9,5 km por kWh, o que resulta em uma autonomia aproximada de 350 km com a carga cheia. Isso é uma ótima marca para quem vive nas áreas urbanas.

Por dentro, o carro está bem equipado. Ele vem com um painel digital de 7 polegadas, uma central multimídia de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e ainda conta com chave presencial, botão de partida, freio eletrônico de estacionamento, seis airbags, controle de cruzeiro, câmera e sensores de ré, tudo isso somado a freios a disco nas quatro rodas. Com tantos recursos avançados, não é à toa que o Dolphin Mini tem conquistado o coração dos amantes de tecnologia e eficiência.