Daniela Lima deixa a GloboNews após voltar de férias

A jornalista Daniela Lima não faz mais parte da equipe de apresentadores da GloboNews. Sua demissão ocorreu nesta segunda-feira, logo após seu retorno de férias, e pegou muitos telespectadores de surpresa. Ela não participou da edição matinal do programa “Conexão GloboNews”, que apresentava ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim.

Em suas redes sociais, Daniela expressou seu agradecimento e compartilhou seus sentimentos sobre a saída: “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida e sedenta pelos próximos desafios. Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve!”, escreveu no Instagram.

### Motivos da Saída

Informações internas indicam que a demissão de Daniela pode estar relacionada a conflitos com o código de conduta editorial da emissora. Um dos pontos das normas proíbe que os funcionários se mostrem próximos a fontes ou autoridades públicas, algo que, segundo relatos, ela frequentemente fazia ao vivo, especialmente ao falar sobre sua relação com ministros do STF e outros políticos.

Além disso, seu estilo de apresentação, considerado opinativo e direto, causou desconforto nos bastidores. Foram registrados desentendimentos no ar entre Daniela e seus colegas, embora todos tenham negado que houvesse conflitos sérios. O relacionamento dela com a direção do canal também estava desgastado, e rumores indicam que sua saída era uma questão de tempo.

### Reformulações na GloboNews

A demissão de Daniela ocorre em um momento de reformulação na GloboNews. A emissora planeja uma série de mudanças até 2026, quando comemora 30 anos. Essas mudanças incluem novos cenários, formatos de telejornais e ajustes na equipe de comentaristas e âncoras.

Recentemente, a emissora também anunciou o término da colaboração de Eliane Cantanhêde, uma veterana comentarista política, após 15 anos, e a saída de Mauro Paulino, ex-diretor e analista do Datafolha.

A GloboNews fez um comunicado, afirmando: “Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. Agradecemos a eles pela valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo.”

### Carreira de Daniela Lima

Daniela Lima tem uma trajetória significativa no jornalismo político. Iniciou sua carreira na imprensa escrita, com passagens por publicações como a revista Veja e a Folha de S.Paulo. Sua entrada na televisão se deu em 2019, quando foi contratada pela TV Cultura para apresentar o programa Roda Viva.

No mesmo ano, ela se juntou à recém-criada CNN Brasil, onde liderou o programa CNN 360°, que rapidamente se destacou pela abordagem em política e economia. Em 2023, Daniela deixou a CNN e foi anunciada como nova âncora da GloboNews, onde apresentou o “Conexão GloboNews”.