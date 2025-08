Ficha técnica e preços de veículos – Fipe Carros

O Fiat Fastback Audace Hybrid 2026 chegou para dar um gás na linha da marca, aparecendo como uma alternativa mais moderninha para quem busca estilo e conforto. Com um preço sugerido de R$ 159.990, o SUV passou por um verdadeiro “up” no visual. As novidades vão desde a grade frontal verticalizada até um para-choque que ganhou traços mais retos, tudo para deixar o carro ainda mais atraente na disputa com o Volkswagen Nivus.

Esse modelo vem equipado com o motor 1.0 turbo flex da linha T200, capaz de gerar até 130 cv com etanol (ou 125 cv na gasolina). O torque beira os 20,4 kgfm, e o câmbio é automático, o que garante uma dirigibilidade super suave. Para dar um toque eco-friendly, o sistema híbrido leve (MHEV) conta ainda com um motor elétrico auxiliar, que adiciona um empurrãozinho extra de 4,1 cv.

Muita gente se apaixona pelo design cupê que o Fastback mantém, com aquela traseira que dá aquele charme a mais. As medidas também são bem generosas: são 4,44 metros de comprimento, 1,77 m de largura e 1,54 m de altura, além de um entre-eixos de 2,53 m que garante bom espaço interno. Um ponto que impressiona é o porta-malas, que tem uma capacidade excelente de 516 litros — ótimo para uma viagem em família ou para quem curte sair com muito equipamento.

Falando em opções de cor, a linha 2026 traz uma paleta que inclui opções como preto Vulcano, branco Banchisa, prata Bari, cinza Strato, cinza Silverstone, e o sofisticado azul Amalfi, exclusivo para as versões híbridas.

De acordo com as vendas, o Fiat Fastback tem dado conta do recado. No primeiro semestre de 2025, foram 25.161 unidades vendidas, superando o Volkswagen Nivus com 22.662 emplacamentos. Não podemos deixar de mencionar o surgimento do Citroën Basalt, que, apesar de novo no mercado, já garantiu 10.017 unidades vendidas. No geral, quem reina entre os SUVs é o Volkswagen T-Cross, que alcançou impressionantes 44.532 vendas.

Equipamentos do Fiat Fastback Audace Hybrid 2026

O Fiat Fastback Audace Hybrid 2026 vem ao lado de uma lista generosa de equipamentos. Entre eles estão os sistemas ADAS, como a frenagem autônoma de emergência (AEB), alerta de mudança involuntária de faixa (LDW) e a comutação automática do farol alto (AHB). O carro também conta com quatro airbags, ar-condicionado automático e digital, e uma central multimídia com uma tela touchscreen de 10,1″ que se integra perfeitamente com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Você também fica tranquilo com os cintos de segurança retráteis e a câmera traseira em alta definição que facilita as manobras. Os faróis em LED garantem uma boa visibilidade à noite, e o freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold traz mais conforto na hora de parar o carro em trânsito.

Outro detalhe que pode passar despercebido, mas que é super prático, é o gancho universal para cadeirinhas infantis. E para quem não abre mão de uma conexão rápida, tem carregador de celular por indução (Wireless Charger) para manter seu smartphone sempre à mão.

Ficha técnica do Fiat Fastback Audace Hybrid 2026

Aqui estão alguns detalhes técnicos que vão te ajudar a conhecer melhor o Fastback:

Motor 1.0 Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 130 cv a 5750 rpm (Etanol) Torque 20,4 kgfm a 1750 rpm (E / G) Velocidade Máxima 196 km/h Aceleração (0-100 km/h) 9,4 segundos Consumo na Cidade 8,4 km/l (E) / 12,6 km/l (G) Consumo na Estrada 9,8 km/l (E) / 13,9 km/l (G) Comprimento 4.427 mm Largura 1.989 mm Altura 1.547 mm Entre-eixos 2.533 mm Altura do solo 192 mm Capacidade do tanque 45 litros Porta-malas 600 litros Peso líquido 1.253 kg Carga útil 400 kg Rodas e pneus Liga leve, 205/50 R17 Garantia total 36 meses Garantia motor e câmbio 36 meses

Opções de cores e valores do Fiat Fastback Audace Hybrid

Cor Valor adicional Branco Banchisa R$ 990,00 Cinza Silverstone R$ 1.990,00 Cinza Strato R$ 1.490,00 Prata Bari R$ 1.990,00 Preto Vulcano R$ 0,00 (sem custo)

Essa é a nova cara do Fiat Fastback Audace Hybrid 2026. Com várias opções e modernidades, ele promete ser uma escolha atraente para quem ama dirigir e busca praticidade na rotina.