Faw Hongqi planeja lançar carro voador até 2029

A fabricante chinesa Hongqi, do grupo FAW, deu um passo importante rumo ao futuro dos carros voadores. Durante o Salão de Xangai de 2025, eles apresentaram o seu primeiro protótipo, o Tiannian 1. Esse modelo é bem curioso! Ele pode ser um carro tradicional ou uma aeronave, dependendo da forma como as peças são montadas. Imagine poder escolher entre dirigir ou voar!

O Tiannian 1 combina uma estrutura de voo, uma cabine e um chassi. Quando a cabine é conectada à estrutura de voo, ele se transforma em uma aeronave. Se você montar duas cabines no chassi, já tem um carro normal. A Hongqi informou que o veículo pode voar mais de 200 km e atingir uma velocidade de até 150 km/h, com o primeiro voo programado ainda para 2025. Ah, e quem já pegou um trânsito insuportável vai adorar a ideia de voar acima dele!

Esse projeto faz parte de um plano ousado anunciado por Li Dan, o CEO da divisão de carros voadores, durante um encontro em junho. Ele revelou que a intenção da empresa é lançar o primeiro carro voador comercial em 2029 e começar a oferecer voos que realmente funcionem até 2035. Não é demais? É um salto e tanto na forma como pensamos sobre transporte!

Para isso, a FAW já começou a estudar carros voadores em 2023. Em junho, eles criaram uma subsidiária dedicada exclusivamente a esses veículos. E sabe o que mais? Em fevereiro, a FAW selou um acordo com a cidade de Shenzhen para construir uma fábrica voltada para a produção de eVTOLs, que são os veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. A infraestrutura para a aventura está ganhando forma!

Li Dan ainda destacou que esses carros voadores serão voltados para o segmento premium, focando em segurança, eficiência e confiabilidade, mas com um custo que não assuste o bolso. Ele acredita que há uma lacuna a ser preenchida entre os transportes terrestres e aéreos tradicionais. Quem não sonha em dar um “pulo” em alguns trechos e fugir do engarrafamento?

De acordo com a visão da marca, esses eVTOLs são perfeitos para distâncias que vão de 100 a 300 km, enquanto trens de alta velocidade e aviões convencionais se destacam em trajetos mais longos. É interessante pensar que, com a expansão dessa tecnologia, as viagens podem se tornar muito mais rápidas e práticas.

E a Hongqi não está sozinha nessa corrida. Outras empresas chinesas, como a Xpeng Aeroht, já estão construindo suas fábricas e esperam começar a produção em 2026. A Chery também está na expectativa de apresentar seu primeiro eVTOL em outubro e está em vias de certificação do modelo.

Segundo a China Low Altitude Economic Alliance, estima-se que até 2030 haja cerca de 100 mil carros voadores em operação na China, seja para uso pessoal ou como táxis aéreos. Nos EUA, a regulamentação de eVTOLs está avançando, com um projeto-piloto liderado pela FAA. Isso abre um mundo de possibilidades para o amanhã do transporte!