carros mais vendidos na europa em junho: confira a lista

As vendas de veículos novos na Europa deram uma freada em junho, depois de um bom resultado em maio. Segundo os dados da ACEA, que representa os fabricantes nos países da União Europeia e alguns outros, foram vendidas 1.234.732 unidades no mês passado, uma queda de quase 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os mercados de peso, como Alemanha, França e Itália, sentiram essa retração com uma queda de até 18% nas vendas. Um dado interessante é que os carros 100% elétricos têm ganhado espaço, correspondendo a 19,4% das vendas totais, em comparação com 15,9% do ano anterior. Já os modelos híbridos continuam a se destacar, superando os a gasolina com uma diferença bem considerável: 43,1% contra 27%. No acumulado do 1º semestre, as vendas foram de 6.815.320 unidades, cerca de 1% a menos do que no mesmo período do ano passado.

Marcas e Modelos em Destaque

Quem dominou o mercado foi a Volkswagen, que, apesar de ainda ser a líder, viu suas vendas caírem quase 10%, totalizando 132.092 unidades. Em um bom desempenho, a Renault ficou em segundo lugar com 81.528 emplacamentos, enquanto a Skoda garantiu a terceira posição, tendo 77.797 consumidores optando por seus modelos. A Toyota, sempre forte, ficou fora do top 3 pela primeira vez em um ano, com 74.110 vendas. Um verdadeiro balde de água fria para a Fiat, que viu suas vendas despencarem em quase 40%, somando apenas 23.736 unidades.

O Que Vem por Aí?

Entre os modelos, o Renault Clio foi o carro mais vendido, com 27.216 unidades, seguido pelo Tesla Model Y e Dacia Sandero. Este último, que havia sido líder no ano, agora ficou em terceiro na lista de junho. O VW T-Roc é um destaque entre SUVs, com duas lideranças consecutivas.

Outro ponto a ser notado: o Peugeot 2008 retornou ao top 5 após um bom tempo, enquanto o sempre popular VW Golf enfrentou a maior queda entre os dez primeiros, com 17.175 unidades. Um modelo que começou a causar burburinho no Brasil é o Jaecoo 7, que está se afirmando no top 50, passando até o VW Polo.

As vendas de carros variam bastante e, como qualquer apaixonado por automóveis sabe, o mercado é bem dinâmico! Olhando para esses números, dá para perceber que as preferências dos consumidores estão se transformando, especialmente com a evolução dos modelos elétricos e híbridos. Aguardemos os próximos capítulos desse emocionante universo automotivo!