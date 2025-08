Jânia e Otília alcançam final feliz em “Guerreiros do Sol”

O drama nordestino "Guerreiros do Sol", uma produção original disponível no Globoplay, está se aproximando de seu final, prometendo algumas reviravoltas emocionantes. O último bloco da novela será lançado na quarta-feira, 6 de agosto, com cinco episódios sendo disponibilizados de uma só vez na plataforma. Essa estratégia difere da usada em outras produções, como "Todas as Flores", que teve seu final transmitido ao vivo.

Entre os desfechos mais esperados estão os de Jânia, interpretada por Alinne Moraes, e Otília, vivida por Alice Carvalho. A novela sugere que as duas personagens devem terminar juntas, solidificando um relacionamento que teve espaço para se desenvolver ao longo da trama. Jânia, que durante a história atua como mentora de Otília, ensinando-a a ler, também ascende a uma posição de influência na política. Por sua vez, Otília, que se junta ao cangaço, mantém um romance com Jânia, apesar das circunstâncias difíceis que enfrentam.

A relação das duas ganhou profundidade quando Otília se mudou para a fazenda de Elói, interpretado por José de Abreu, onde vivia também Rosa, caracterizada por Isadora Cruz. A conexão entre Jânia e Otília se desenvolveu de maneira delicada, permeada por um clima de sensibilidade e cumplicidade, mesmo diante dos desafios que o contexto social e político da era retratada impunha.

Nos episódios mais recentes, Jânia se junta a Otília em uma missão arriscada para resgatar Maria, a filha de Rosa, que havia sido separada da mãe durante um ataque policial ao grupo de cangaceiros. O conflito resultou na morte de Josué, interpretado por Thomás Aquino, e Rosa chegou a acreditar que sua filha tinha morrido. Entretanto, após seguir com Cheiroso, personagem de Rodrigo García, em direção ao Piauí, ela descobre que a criança ainda está viva, mas sob o domínio do cruel Arduíno, vivido por Irandhir Santos.

No clímax da novela, Rosa quase consegue salvar a filha, mas é impedida pelos capangas do antagonista. No confronto final entre Rosa e Arduíno, o vilão cai de um precipício. Ele sobrevive ao acidente, mas acaba perdendo a sanidade, encerrando assim sua trajetória de forma trágica.

"Guerreiros do Sol" é adaptada do livro de Frederico Pernambucano de Mello, que atua como consultor da produção. A série foi criada por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística assinada por Rogério Gomes e direção de João Gomes e Thomaz Cividanes. Juliana Castro é a produtora responsável e José Luiz Villamarim supervisiona o gênero.

Onde assistir “Guerreiros do Sol”

Globoplay : Os cinco episódios finais serão lançados às quartas-feiras.

: Os cinco episódios finais serão lançados às quartas-feiras. Canal Globoplay Novelas: A série será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reprise aos sábados.

“Fina Estampa” na programação

Após o fim de "Guerreiros do Sol", a faixa das 22h40 do canal Globoplay Novelas será preenchida por um clássico contemporâneo: "Fina Estampa". A novela, escrita por Aguinaldo Silva e originalmente exibida em 2011, estreia no dia 18 de agosto, com reapresentação às 6h15 da manhã.

A trama acompanha a história de Griselda, interpretada por Lilia Cabral, conhecida como Pereirão. Ela é uma mulher forte que trabalha duro, criando os filhos sozinha após o desaparecimento do marido. Ambientada no Jardim Oceânico, no Rio de Janeiro, a narrativa retrata os desafios enfrentados por Griselda, especialmente diante da vilã Tereza Cristina, vivida por Christiane Torloni, que tem o mordomo Crô, interpretado por Marcelo Serrado, como cúmplice em suas armações.

O elenco conta com diversos atores renomados, incluindo Malvino Salvador, Caio Castro, Sophie Charlotte, Dira Paes e Alexandre Nero, entre outros.

"Fina Estampa" terá 185 capítulos previstos e deve ser exibida até março de 2026, reforçando a dedicação da Globo em preservar e reapresentar grandes histórias da teledramaturgia brasileira.