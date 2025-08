Globo lança GE TV no YouTube para competir com a Cazé TV

A Globo está se preparando para lançar o GE TV, um novo canal esportivo no YouTube, com estreia prevista para 2025. Essa iniciativa faz parte da estratégia da emissora para atrair o público jovem que consome esportes pela internet. O canal busca competir com a Cazé TV, que já conquistou uma audiência significativa sob a direção de Casimiro Miguel em parceria com a Livemode.

O GE TV se baseará no canal do Globo Esporte, que conta com mais de 6 milhões de inscritos, mas passará por uma reformulação. A proposta é oferecer uma programação mais descontraída e dinâmica, adequada ao ambiente digital. Estão previstas transmissões ao vivo, conteúdo original e programas voltados a debates esportivos.

O canal será desenvolvido como uma plataforma independente das transmissões tradicionais da TV aberta e do SporTV. Contudo, irá se conectar ao portal Globo Esporte, utilizando temas e envolvendo influenciadores digitais e jornalistas do site. A equipe principal não deve contar com profissionais da Globo ou do canal por assinatura, priorizando novas vozes que se comuniquem diretamente com o público conectado.

Entre os colaboradores para participações especiais, está Fred Bruno, apresentador do Panela SporTV, mas a ênfase será em dar espaço a novos talentos.

A programação do GE TV poderá incluir:

– Transmissões gratuitas de jogos e torneios populares.

– Programas de mesa-redonda e debates, com influenciadores como convidados.

– Cobertura de eventos esportivos alternativos que tenham direitos liberados.

Além disso, a emissora está em negociações para adquirir os direitos de transmissão da NFL, ampliando assim a cobertura de jogos que já são exibidos no SporTV. Outros campeonatos, desde que respeitados os acordos comerciais, também poderão ser incluídos na programação.

Esse lançamento representa um passo importante da Globo em direção ao universo digital, com foco em aumentar o faturamento, estimular o engajamento e criar uma nova comunidade esportiva online.