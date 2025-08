Mulher de 69 anos morre em casamento da filha

Uma mulher de 69 anos, identificada como Marli Rosa Castro Conde, faleceu durante a festa de casamento de sua filha em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, Paraná. O incidente ocorreu na noite de sábado, dia 2.

Marli era mãe de três filhos, duas mulheres e um homem. A cerimônia religiosa já tinha sido realizada, e a festa estava em andamento quando ela começou a se sentir mal. Testemunhas relataram que a mulher não apresentava sinais de mal-estar antes de sofrer um infarto fulminante. Até o momento, não foi confirmado se Marli tinha problemas cardíacos anteriores.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas e tentaram reanimar Marli no local, mas, infelizmente, ela não resistiu.

A repentina morte de Marli gerou grande comoção, tanto entre os convidados presentes quanto nas redes sociais. Sua sobrinha compartilhou uma homenagem emocionada, expressando sua incredulidade pela perda: “A ficha não caiu ainda, estava tão linda, alegre e radiante. Até agora estou sem acreditar”.

O sepultamento de Marli aconteceu na tarde de domingo, dia 3, e foi marcado pela tristeza e pela lembrança de um momento tão especial que se transformou em uma tragédia.