SBT revisa grade e confirma volta do Aqui Agora

A gestão de programação do SBT passou por novas mudanças que geraram confusão entre os telespectadores e nos bastidores da emissora. Após anunciar uma reformulação na grade de programação, que entraria em vigor na segunda-feira, dia 4, a emissora decidiu voltar atrás. A única mudança confirmada foi a reestreia do telejornal Aqui Agora, que ocupará o espaço deixado pelo programa Tá na Hora.

O Aqui Agora, agora em um formato reformulado, será apresentado por Daniele Brandi e Marco Pagetti. O novo telejornal promete ser mais ágil, com uma linguagem direta e foco em coberturas objetivas dos principais acontecimentos do dia. As reportagens terão duração máxima de dois minutos, tornando-se uma opção rápida para quem está voltando para casa no fim da tarde. A proposta editorial visa unir prestação de serviços e dinamismo, proporcionando informação pertinente de maneira eficiente.

A decisão de substituir o Tá na Hora pela nova versão do Aqui Agora não foi unânime entre os diretores da emissora. Enquanto alguns apoiavam a mudança, outros preferiam manter a programação anterior. Apesar das divergências, muitos ressaltaram a boa química entre os apresentadores e o ritmo mais dinâmico do novo formato, que foram pontos positivos observados durante a exibição do programa piloto.

O Tá na Hora, que foi encerrado na última sexta-feira, dia 1, tinha registrado audiências variando entre 2,2 e 3,8 pontos na Grande São Paulo, com a maior audiência sendo alcançada na estreia de José Luiz Datena, que obteve 4,2 pontos.

Agosto: Mês de Nostalgia no SBT

O SBT comemora 44 anos no ar e, para marcar a data, a emissora planeja uma série de estreias e retornos de programas que prometem despertar a nostalgia nos telespectadores. O objetivo é recuperar a essência da "TV Mais Feliz do Brasil", com uma programação que prioriza o emocional, o família e o apelo popular. Entre os programas que devem voltar à tela ainda este mês estão:

Topa Tudo por Dinheiro , um sucesso apresentado por Silvio Santos;

, um sucesso apresentado por Silvio Santos; SBT Repórter , conhecido por suas grandes reportagens especiais;

, conhecido por suas grandes reportagens especiais; Jornal do SBT, o tradicional informativo das madrugadas.

Essas medidas, juntamente com outras inovações que estão sendo estudadas, fazem parte da estratégia da emissora para reconquistar seu público histórico, através da memória afetiva e da identidade clássica do SBT.

Desafios em uma Nova Fase

Apesar das tentativas de renovar a grade de programação e de se reconectar com o público, a instabilidade nas decisões internas e as mudanças repentinas na grade levantam preocupações. A reintrodução do Aqui Agora reflete o desejo da emissora de recuperar a relevância do jornalismo popular, mas também ressalta a dificuldade de equilibrar tradição e inovação para atender às expectativas dos telespectadores.