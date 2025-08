Grazi Massafera empolgada com papel de vilã em “Três Graças”

Após um período afastada das novelas, Grazi Massafera está de volta à televisão brasileira com um papel importante na nova trama das 21h da Globo, chamada "Três Graças", que tem estreia marcada para o dia 20 de outubro de 2025. Nesse novo projeto, a atriz interpretará Arminda Ferette, uma personagem sofisticada e perversa, que marca sua primeira experiência como vilã em um horário nobre.

Arminda é descrita como uma mulher arrogante, manipuladora e sem escrúpulos. Ela é rica e influente, e seu comportamento gelo e calculista a coloca em uma posição de poder, onde despreza até mesmo sua mãe idosa e humilha seu filho. Além disso, Arminda está envolvida, junto de seu amante Santiago Ferette, em um esquema de falsificação de medicamentos, o que promete trazer um intenso drama à trama.

Durante as gravações em São Paulo, Grazi expressou sua ansiedade em relação a essa nova fase na carreira. Segundo ela, sempre que começa um novo trabalho, sente como se fosse seu primeiro dia, cheia de nervosismo e insegurança. No entanto, a atriz também percebe esse momento como um período de maturidade artística, onde pode explorar e descobrir novas facetas de sua habilidade de atuar.

Para se preparar para o papel, Grazi se inspirou em algumas vilãs icônicas da teledramaturgia brasileira. Ela citou personagens como Nazaré, Branca e Carminha, destacando como essas figuras são marcantes nas novelas nacionais e influenciaram sua abordagem em "Três Graças".

A história do folhetim gira em torno da Fundação Ferette, que funciona como uma fachada para as atividades criminosas de Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício. Santiago se apresenta como um filantropo, mas desvia verbas públicas e vende medicamentos de alto custo no mercado paralelo, entregando produtos ineficazes para os mais pobres, colocando suas vidas em risco.

Santiago é casado com Zenilda, uma mulher dedicada à família e aos projetos sociais, que não tem ideia da traição de seu marido com Arminda, que é também sua melhor amiga. O casal tem dois filhos: Lorena e Leonardo, sendo este último uma representação do comportamento ambicioso do pai, pronto para assumir o controle do império da fundação.

Além disso, a trama apresenta a história de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. Ela é filha de Lígia e fica doente após usar remédios da fundação. Trabalhando como cuidadora da mãe de Arminda, Gerluce descobre o esquema criminoso e se vê diante de dilemas éticos ao encontrar uma grande quantia de dinheiro escondida na mansão. Sua história também inclui o desafio de lidar com a gravidez precoce de sua filha, Joélly, refletindo as dificuldades que marcaram sua própria juventude e seu desejo de evitar que a filha enfrente o mesmo destino.

"Três Graças" é dirigida por Luiz Henrique Rios e é definida como uma tragicomédia contemporânea. O diretor ressalta que a história busca lidar com questões éticas e sociais, mesclando drama e humor de forma leve e acessível ao público.

