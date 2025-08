Tabela de agosto da Fipe Carros é atualizada

A Chevrolet Montana 2026 já está pronta para conquistar as ruas do Brasil. Com cinco versões disponíveis, o modelo não só promete agradar os motoristas comuns, mas também aqueles que precisam de um carro para trabalho, como empresas e produtores rurais.

Você sabia que, dependendo da versão que escolher, pode economizar uma boa grana? Por exemplo, a versão de entrada, LS 1.2 Turbo manual, sai por R$ 139.290 na tabela normal, mas se você for CNPJ, o valor despenca para R$ 111.432. Isso é uma diferença de R$ 27.858! E por falar em economia, a versão LT 1.2 Turbo também manual tem preço sugerido de R$ 145.590, que para os clientes com CNPJ fica por R$ 116.472 – um descontão de R$ 29.118.

Versões e Preços

A versão LTZ, que vem com câmbio automático, tem um preço base de R$ 160.390 para o público geral. Mas se você realizar a compra através de CNPJ, paga apenas R$ 128.312. Isso significa que você economiza R$ 32.078, quase o valor de um carro popular!

Para quem puxa para o premium, a versão Premier, também automática, sai de R$ 168.890 e vai para R$ 135.112 — ou seja, uma redução de R$ 33.778. E se você é do tipo que prefere algo mais esportivo, a versão RS 1.2 Turbo automática, que normalmente custaria R$ 173.090, fica por R$ 138.472 na modalidade CNPJ, economizando assim R$ 34.618.

Motor e Desempenho

O coração da Chevrolet Montana 2026 é um motor 1.2 Turbo modernizado, que agora conta com injeção direta de combustível (DI) e melhorias no software. Isso resultou em um aumento de potência, passando de 133 cv para 141 cv. Ou seja, quando você acelera, sente a diferença!

Vendas e Concorrência

A Montana está fazendo bonito no mercado. Nos primeiros seis meses de 2025, a picape ficou na terceira posição em vendas, com 10.126 unidades comercializadas. A Fiat Toro continua liderando com 23.332 vendas, enquanto a Ram Rampage ocupa a segunda colocação com 11.428. Não dá para esquecer da Renault Oroch, que ficou na quarta posição com 5.683 unidades vendidas.

Tabela de Preços

Se você está pensando em como o CNPJ pode entrar na jogada, aqui vai a tabela resumida para dar uma luz:

Configurações Preços de tabela Preços para CNPJ Descontos LS 1.2 Turbo MT R$ 139.290,00 R$ 111.432,00 R$ 27.858,00 LT 1.2 Turbo MT R$ 145.590,00 R$ 116.472,00 R$ 29.118,00 LTZ 1.2 Turbo AT R$ 160.390,00 R$ 128.312,00 R$ 32.078,00 Premier 1.2 Turbo AT R$ 168.890,00 R$ 135.112,00 R$ 33.778,00 RS 1.2 Turbo AT R$ 173.090,00 R$ 138.472,00 R$ 34.618,00

Com essa tabela, dá para ver que a economia até que vale a pena se você é do segmento empresarial. A Montana realmente vem para roubar a cena, tanto nas ruas quanto nas estradas.