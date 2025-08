Porsche 911 Turbo conversível 2026 é testado com sistema híbrido

Pela primeira vez, a versão conversível do Porsche 911 Turbo 2026 foi flagrada durante seus testes, e as imagens revelam que ele vem com algumas novidades bem interessantes. Com uma camuflagem mínima, já dá pra ver que o modelo traz mudanças visuais e um sistema híbrido que é bem parecido com o que foi lançado no 911 GTS.

Até agora, só tínhamos visto o Turbo S Coupé em ação, mas agora o conversível está mostrando a que veio e deve fazer sua grande estreia ainda este ano, provavelmente no Salão de Los Angeles, em novembro. É emocionante imaginar essa máquina já circulando pelas ruas e estradas!

O Novo Motor Híbrido

O grande chamariz dessa nova linha é o motor flat-six com assistência híbrida. Para quem tem acompanhado a evolução dos modelos, isso significa que, assim como no GTS, esse conjunto combina um motor 3.0 turbo com um motor elétrico menor acoplado à transmissão PDK. É uma combinação que promete não só performance absurdas, mas também eficiência!

No GTS, esse conjunto gera impressionantes 532 cv, dos quais 53 cv vêm do motor elétrico. Já para o novo Turbo, a expectativa é que os números ultrapassem 700 cv na versão S. Isso significa que, para quem curte acelerar em uma estrada vazia, vai ser difícil segurar a adrenalina.

Mudanças na Transmissão

Atualmente, o Turbo utiliza um motor 3.7 biturbo que entrega 572 cv, ou 641 cv na versão S. Mas, com essa nova configuração híbrida, o 3.0 mais moderno vai substituir o motor anterior. E para quem se preocupa com a transmissão, pode ficar tranquilo. Como não existe mais versão manual do Turbo há quase 15 anos, essa modernização não afetará o desempenho, já que a transmissão PDK, automatizada e de dupla embreagem, continuará com força total.

Estilo e Conforto

Além das melhorias de motor, o novo Turbo trará um toque de estilo. Esperamos ver aquelas aletas dianteiras ativas para melhor aerodinâmica, um painel totalmente digital, aquele logotipo iluminado na traseira que é puro charme e, claro, o botão de partida que deixa tudo ainda mais esportivo.

Outra mudança interessante é que, seguindo a tendência da nova linha 992.2, todos os 911 vão sair de fábrica com apenas dois assentos. Para quem precisa de um espaço extra, versões como Carrera, GTS e GT3 ainda vão oferecer a opção dos bancos traseiros.

Então, prepare-se! O Porsche 911 Turbo 2026 está se aproximando e promete acelerar corações.