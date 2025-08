Tabela de agosto de 2025 da Fipe Carros disponível

A Chevrolet está trazendo ofertas especiais para a Spin 2026 neste mês de agosto, especialmente voltadas para empresas e produtores rurais. Esse programa de vendas diretas oferece modelos com configuração para cinco ou sete lugares. Ah, e uma coisa importante: depois da compra, esses veículos só podem ser revendidos após um ano.

Vamos aos números! A versão LT de 5 lugares com câmbio manual, que geralmente custa R$ 133.690, agora sai por R$ 124.331 para quem tem CNPJ. Ou seja, um desconto de R$ 9.359! E quem optar pela mesma versão com câmbio automático, o preço cai de R$ 140.090 para R$ 130.283, garantindo uma economia de R$ 9.807.

Se você está em busca de mais espaço, a Spin LTZ com sete lugares e câmbio automático, que normalmente custa R$ 150.790, agora está por R$ 140.234. Um belo desconto de R$ 10.556! E para quem quer a versão Premier, que também comporta sete pessoas, o preço de tabela é de R$ 160.390, mas no programa de vendas diretas, esse valor desce para R$ 149.162, resultando em R$ 11.228 a menos no bolso.

Agora, falando sobre o motor, todas as versões da Spin vêm equipadas com um motor 1.8 aspirado, que entrega até 111 cv e 17,7 kgfm de torque. Isso é combinado com câmbio manual ou automático, ambos de seis marchas, permitindo uma direção bem agradável, seja na cidade ou na estrada.

Entre janeiro e julho de 2025, a Chevrolet Spin mostrou um desempenho considerável, com 12.290 unidades emplacadas. Para você ter uma ideia, isso foi mais do que o Citroën C3 Aircross, que vendeu 3.375 unidades. E entre os SUVs com sete lugares, o Jeep Commander e a Toyota SW4 também tiveram vendas significativas nesse período.

Um dos pontos fortes da Spin 2026 é o espaço. Com 4,42 metros de comprimento, 1,73 metro de largura e 1,68 metro de altura, ela tem um entre-eixos de 2,62 metros. O tanque comporta 53 litros de combustível, e o porta-malas é super generoso, com capacidade para até 756 litros. Ideal para quem precisa de espaço extra, seja para a família ou para equipamentos!

### Tabela de preços da Chevrolet Spin para CNPJ em agosto de 2025:

| Configurações | Preços de tabela | Preços para CNPJ | Descontos |

|———————————-|——————|——————|——————|

| LT 5 lugares 1.8 MT | R$ 133.690,00 | R$ 124.331,00 | R$ 9.359,00 |

| LT 5 lugares 1.8 AT | R$ 140.090,00 | R$ 130.283,00 | R$ 9.807,00 |

| LTZ 7 lugares 1.8 AT | R$ 150.790,00 | R$ 140.234,00 | R$ 10.556,00 |

| Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 160.390,00 | R$ 149.162,00 | R$ 11.228,00 |

Assim, a Chevrolet Spin continua a ser uma opção prática, recheada de benefícios e conforto para quem precisa de um carro com bastante espaço!