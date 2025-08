Volkswagen Tera sobe 27% em julho e ganha destaque no mercado

O Volkswagen Tera 2026 finalmente chegou às concessionárias brasileiras e já está chamando a atenção. O modelo vem para ser um verdadeiro sucesso de vendas, e não é para menos. Na pré-venda, ele já acumulou 12 mil reservas em apenas uma hora! E quem está de olho no Tera pode escolher entre quatro versões, com preços variando de R$ 103.990 a R$ 139.990.

E as vendas têm sido tão boas que, segundo a Fenabrave, em julho foram emplacadas 3.244 unidades, um aumento de 27% em relação ao mês anterior. No total, já são quase 6 mil carros vendidos este ano. Para deixar a rivalidade acirrada, o Fiat Pulse, que também está na briga, vendeu 4.836 unidades em julho, então a competição está pegando fogo!

Espaço Interno e Porta-Malas

O Tera tem 4,15 m de comprimento e 2,57 m de entre-eixos, o que significa que o espaço interno é bem generoso. Os ocupantes do banco de trás vão viajar confortáveis, especialmente os que têm até 1,75 m de altura. No entanto, falta uma entradinha USB para os passageiros de trás, o que poderia facilitar a vida de quem gosta de manter o celular sempre carregado.

Falando em espaço, o porta-malas oferece 350 litros. Se você precisa de mais espaço, pode chegar até 407 litros com a tampa aberta. Mesmo assim, ele fica um pouco atrás de concorrentes como o Renault Kardian e o Fiat Pulse, que têm porta-malas maiores.

Motorização e Desempenho

O Tera vem equipado com opções de motor que atendem a diferentes necessidades. A versão mais básica é a MPI MT, com um motor 1.0 aspirado de 84 cv e câmbio manual. É perfeita pra quem busca economia. Já a versão TSI MT é para quem não abre mão de um pouco mais de potência, oferecendo um motor 1.0 turbo de 116 cv. Com esse motor, ele vai de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos com câmbio manual — uma resposta rápida que faz a diferença em ultrapassagens ou em situações de trânsito.

Equipamentos de Série

Uma boa notícia é que todas as versões do Tera vêm equipadas com itens bem legais. Entre eles estão seis airbags, faróis de LED, piloto automático e retrovisores com ajuste elétrico. O sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres é outro destaque e é um recurso raro em carros com câmbio manual. Isso faz a diferença em situações de tráfego intenso.

Seguro e Manutenção

Se você está pensando em adquirir um Tera, é bom ficar de olho no seguro, que pode variar bastante dependendo de onde você mora. Por exemplo, os preços para um motorista de 38 anos em Fortaleza mostram que pode haver uma diferença considerável só por causa do bairro.

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo 1.0 MPI MT R$ 103.990,00 R$ 2.653,43 R$ 3.465,87 R$ 4.590,30 1.0 TSI MT R$ 116.990,00 R$ 2.944,60 R$ 3.754,12 R$ 5.021,18 Comfort 1.0 TSI AT R$ 126.990,00 R$ 3.148,18 R$ 4.057,15 R$ 5.425,47 High 1.0 TSI AT R$ 139.990,00 R$ 3.412,28 R$ 4.318,61 R$ 5.816,29

Muita gente subestima a importância de pesquisar bem o seguro, mas isso pode fazer uma diferença danada no seu bolso a longo prazo. Ficar atento a esses detalhes é crucial para quem ama dirigir e quer ter a melhor experiência possível.