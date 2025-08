Caoa Chery Tiggo 7 cresce 43% nas vendas em julho

Nos últimos meses, o Caoa Chery Tiggo 7 voltou a ser o assunto entre os apaixonados por SUVs médios, especialmente no Brasil. Depois de um periodo em baixa por conta de alguns aumentos de preço, a linha 2026 trouxe boas notícias: preços menores! Isso é um respiro para os fãs, já que a versão Sport, que é a queridinha do público, representa 95% das vendas do modelo.

Uma das grandes novidades é que o Tiggo 7 Sport agora custa R$ 139.990, bem mais acessível em comparação aos R$ 144.990 anteriores. As outras versões também sofreram reduções: a versão Pro baixou de R$ 176.990 para R$ 169.990 e a híbrida Pro Hybrid Max Drive passou de R$ 181.990 para R$ 174.990. E se você é do tipo que gosta de um carro com uma pintura metálica, saiba que isso custará um adicional de R$ 2 mil.

No que diz respeito às vendas, os números são animadores. Segundo a Fenabrave, foram emplacadas 3.721 unidades do Tiggo 7 em julho, um aumento de 43,7% em relação a junho. Somando tudo, o SUV já alcançou 17.904 unidades vendidas de janeiro até julho. Olha como foi o desempenho mês a mês:

Janeiro : 2.601 unidades

: 2.601 unidades Fevereiro : 2.141 unidades

: 2.141 unidades Março : 1.707 unidades

: 1.707 unidades Abril : 1.935 unidades

: 1.935 unidades Maio : 3.211 unidades

: 3.211 unidades Junho: 2.589 unidades

Por outro lado, no mercado de SUVs médios, o Toyota Corolla Cross continua reinando, com 6.866 unidades vendidas em julho e um crescimento de 28,7% se comparado ao mês anterior. O Jeep Compass também não fica para trás, adicionando 4.935 unidades e já totalizando 32.466 vendas em 2025.

Performance e Motorização

Mas vamos ao que realmente importa, né? O que vem sob o capô do Tiggo 7 Sport? Ele traz um motor 1.5 turbo de 150 cv e um torcão de 21,4 kgfm, combinado com um câmbio automático de nove marchas. Já a versão Max Drive, que promete mais adrenalina, conta com um motor 1.6 turbo que entrega 187 cv e 28 kgfm, com uma transmissão automatizada de sete marchas.

E se você gosta de tecnologia, a opção híbrida leve, Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive, é interessante. Ela combina um sistema de 48V com o motor 1.5 turbo flex, oferecendo 160 cv e 25,5 kgfm de torque. Vale lembrar que o motor elétrico não faz o carro andar sozinho, mas ajuda a economizar combustível e reduzir as emissões.

Espaço e Conforto

Um dos pontos que impressionam no Tiggo 7 Sport é seu tamanho. Ele mede 4,5 metros de comprimento, maior que muitos concorrentes, como o Jeep Compass, que tem 4,40 m, e o Toyota Corolla Cross, com 4,46 m. Isso significa mais espaço para a família ou para aquele passeio com os amigos nos finais de semana.

E, claro, o porta-malas é um destaque à parte, com 525 litros de capacidade, superando os 476 litros do Compass e os 440 litros do Corolla Cross. O espaço interno também não decepciona, com um entre-eixos generoso de 2,67 metros.

O modelo já vem bem equipado, de série, com um pacote moderno: painel digital de 12,3 polegadas, tela multimídia de 10,25” que tem Android Auto e Apple CarPlay, além de Bluetooth, freio de estacionamento eletrônico e rodas de liga leve aro 18. Com essa configuração, o Tiggo 7 se destaca, oferecendo uma experiência de direção mais conectada e confortável.

Se você está na dúvida sobre qual SUV escolher, vale a pena dar uma olhada no Tiggo 7. Ele não só renova sua presença no mercado como também traz diversos atrativos para quem busca um carro versátil e completo.