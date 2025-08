Porsche anuncia novo SUV a combustão para 2028

A Porsche acaba de anunciar um novo SUV a gasolina, que vai chegar às ruas em 2028. Essa novidade vem como uma substituição ao Macan original, que deve sair de linha no ano que vem. Vale lembrar que, na Europa, esse modelo já tinha sido retirado do mercado em 2024 por não atender aos rígidos padrões de segurança da GSR2 e vai ser descontinuado globalmente em 2026. E atenção: o novo SUV não vai carregar o nome Macan.

Atualmente, o Macan ainda está disponível em alguns mercados fora da Europa, mas sua trajetória está chegando ao fim. A Porsche decidiu concentrar o nome Macan apenas na nova geração elétrica, que será a versão definitiva do modelo. O novo SUV movido a combustão será um projeto inédito, com dimensões similares ao Macan, mas trazendo uma identidade completamente nova.

### O que esperar do novo SUV da Porsche

Oliver Blume, o CEO da Porsche, confirmou essa novidade durante a apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2025. Ele destaca que o novo SUV terá “um caráter muito, muito típico da Porsche para esse segmento”, e será bem diferente do Macan elétrico. O projeto foi aprovado e a equipe já toca o desenvolvimento acelerado.

A marca promete prazos mais curtos e quer que o novo carro esteja nas ruas em apenas três anos. Embora ainda não existam protótipos rodando, a expectativa é de um design inovador, sem perder o perfil característico da Porsche, que a galera tanto ama. Para quem já pegou uma estrada cheia de curvas, sabe como um design equilibrado pode fazer a diferença na dirigibilidade.

### Mudanças no portfólio da Porsche

Essa decisão marca uma mudança significativa na estratégia da Porsche. Inicialmente, a ideia era focar apenas no Macan elétrico, mas a demanda pelos elétricos não cresceu como a marca esperava. Com isso, a Porsche decidiu ajustar seus planos e incluir mais um modelo a combustão no mix de SUVs.

Uma parte dos investimentos que a marca anunciou anteriormente vai ser direcionada para esse projeto. Eles já estavam avaliando a possibilidade de uma nova linha de SUVs com motores térmicos e híbridos. E agora, isso virou realidade.

### A plataforma do novo SUV

O novo SUV vai utilizar a Plataforma Premium de Combustão (PPC), que também estará presente no novo Audi Q5. Essa base é versátil e acomoda motores a gasolina, híbridos plug-in, e opções V6 micro-híbridas. É bem provável que o novo Porsche compartilhe algumas características dessa plataforma.

Apesar de aproveitar elementos do Q5, o novo SUV será um produto exclusivo da Porsche. A marca já falou que o design e a calibração serão próprios, garantindo que a essência Porsche esteja presente em cada detalhe. E quanto aos motores a diesel, esses estão fora de cogitação, já que a marca decidiu abandoná-los após o Dieselgate em 2018.

### O futuro do Macan e do novo modelo

Com o fim do Macan térmico programado para 2026, teremos um hiato de dois anos até o lançamento do novo modelo. Durante esse período, a linha Macan vai ficar restrita às versões elétricas. A ideia é que os dois produtos, o novo SUV a combustão e o Macan elétrico, coexistam e atendam a diferentes perfis de motoristas.

Se você já experimentou a potência de um carro da Porsche, sabe que a expectativa para esse novo SUV é alta. Com um mix de tradição e inovação, a Porsche promete mais uma vez surpreender os apaixonados por automóveis.