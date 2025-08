Estas plantas são capazes de atrair fortuna para seu lar: veja onde colocá-las

Segundo o feng shui, algumas plantas têm a capacidade de trazer fortuna, boa sorte e abundância, dependendo de onde são colocadas.

O Feng Shui, uma antiga prática chinesa que busca equilibrar as energias nos espaços, utiliza elementos naturais para criar harmonia, bem-estar e prosperidade. Entre esses elementos, as plantas ocupam um lugar de destaque, pois representam vida, crescimento e renovação.

Elas não apenas purificam o ar e embelezam os ambientes, mas também ativam áreas específicas da casa ligadas à saúde, relacionamentos e, principalmente, à prosperidade. O uso correto das plantas, de acordo com o Feng Shui, ajuda a atrair boas energias, bloquear influências negativas e abrir caminhos.

Por isso, cada escolha e posicionamento tem uma função estratégica dentro da casa. Entender como utilizar essas plantas com propósito pode transformar o ambiente em um espaço mais equilibrado e próspero.

5 plantas que podem atrair fortuna para sua casa

Algumas plantas têm forte ligação com a prosperidade no Feng Shui, pois simbolizam abundância, crescimento e boa sorte. No entanto, o segredo está não apenas em escolher a planta certa, mas também em posicioná-la nos locais ideais da casa.

Locais como a entrada, o canto da riqueza (geralmente o canto esquerdo de quem entra no ambiente), ou espaços de convivência podem potencializar os efeitos positivos. Veja a seguir cinco plantas recomendadas para atrair fortuna, bem como os melhores locais para colocá-las.

Bambu da sorte

O bambu da sorte, ou Lucky Bamboo, representa crescimento, flexibilidade e boa sorte. No Feng Shui, essa planta ativa a energia da prosperidade quando colocada no canto da riqueza da casa ou na mesa de trabalho.

Mantenha-o em um vaso com água limpa e pedras, de preferência com três ou nove hastes, pois esses números representam sorte e riqueza. Evite deixá-lo em locais escuros ou abafados, pois ele precisa de luz indireta e boa ventilação para se manter saudável e cumprir sua função energética.

Jade (Crassula ovata)

Conhecida como planta-do-dinheiro, a Jade é símbolo clássico de prosperidade e sucesso financeiro. Suas folhas arredondadas lembram moedas, o que reforça sua associação com riquezas. Para intensificar seu efeito, posicione-a próxima à entrada da casa, do escritório ou no canto sudeste da sala de estar.

Espada-de-são-jorge

A espada-de-são-jorge é considerada uma planta protetora, que corta más energias e impede que influências negativas entrem no ambiente. No Feng Shui, além de proteção, ela também favorece a prosperidade quando colocada em pontos de entrada ou perto de janelas.

Ideal para quem deseja manter a estabilidade financeira, a planta deve ficar em vasos grandes, com solo bem drenado, e pode ser posicionada também em locais de trabalho. Mantenha-a limpa e bem cuidada para garantir sua ação energética constante.

Lírio-da-paz

Com sua aparência delicada e vibrante, o lírio-da-paz harmoniza ambientes, promove equilíbrio emocional e atrai energia positiva. Embora não seja diretamente ligada ao dinheiro, essa planta contribui para criar uma atmosfera propícia à prosperidade, já que remove energias estagnadas e equilibra o chi.

Coloque-a em áreas comuns da casa, como salas de estar ou corredores, e mantenha o solo sempre úmido, sem encharcar. Luz difusa e temperatura amena favorecem seu crescimento e ação harmonizadora.

Manjericão

Além de ser uma planta aromática muito usada na culinária, o manjericão também tem valor espiritual no Feng Shui, representando sorte e proteção. Ele favorece a limpeza energética e o fluxo de boas oportunidades, inclusive no campo financeiro.

Posicione o manjericão em vasos na cozinha, na sacada ou próximo de janelas com sol. Regue com frequência e evite correntes de ar frio, que enfraquecem sua vitalidade. Seu aroma ainda contribui para renovar o ambiente e estimular a criatividade, essencial para atrair prosperidade.

Como cuidar das plantas?

Manter as plantas saudáveis é fundamental para que elas desempenhem bem seu papel energético. Mesmo as espécies mais resistentes exigem atenção, carinho e cuidados regulares. Veja cinco dicas essenciais para garantir a saúde das suas plantas e preservar o fluxo positivo de energia em casa:

Escolha o vaso certo : Evite recipientes sem furos de drenagem, pois o excesso de água pode apodrecer as raízes. Prefira vasos de barro ou cerâmica, que ajudam na troca de umidade com o ambiente.

: Evite recipientes sem furos de drenagem, pois o excesso de água pode apodrecer as raízes. Prefira vasos de barro ou cerâmica, que ajudam na troca de umidade com o ambiente. Adapte o local à espécie : Algumas plantas precisam de sol direto, enquanto outras se desenvolvem melhor em sombra parcial. Leia sobre cada espécie e posicione-a conforme suas necessidades específicas de luz e ventilação.

: Algumas plantas precisam de sol direto, enquanto outras se desenvolvem melhor em sombra parcial. Leia sobre cada espécie e posicione-a conforme suas necessidades específicas de luz e ventilação. Faça regas com regularidade e atenção : Nem todas as plantas precisam de água todos os dias. Regue com base no tipo de planta, na estação do ano e na umidade do solo. Toque a terra antes de decidir se é hora de molhar.

: Nem todas as plantas precisam de água todos os dias. Regue com base no tipo de planta, na estação do ano e na umidade do solo. Toque a terra antes de decidir se é hora de molhar. Limpe as folhas periodicamente : O acúmulo de poeira nas folhas impede que a planta respire corretamente e bloqueia o fluxo de energia. Limpe as folhas com um pano úmido, sem produtos químicos, uma vez por semana.

: O acúmulo de poeira nas folhas impede que a planta respire corretamente e bloqueia o fluxo de energia. Limpe as folhas com um pano úmido, sem produtos químicos, uma vez por semana. Observe sinais de estresse: Folhas amareladas, murchas ou com manchas indicam que algo está errado. Investigue causas como falta de luz, excesso de água ou pragas e corrija imediatamente para recuperar a saúde da planta.

Plantas bem cuidadas, posicionadas de forma estratégica e escolhidas com intenção podem se tornar verdadeiras aliadas no equilíbrio da energia da sua casa. Aliando os princípios do Feng Shui com práticas simples de cuidado diário, é possível transformar o ambiente em um espaço mais próspero.

