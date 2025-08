SBT encerra programa de Deive Leonardo por baixa audiência

Dois meses após sua estreia, o programa “Bom Dia Esperança”, apresentado pelo influenciador e evangelista Deive Leonardo, foi removido da programação do SBT. A decisão foi tomada devido à baixa aceitação por parte do público e aos fracos índices de audiência registrados no Ibope.

A atração era transmitida diariamente às 7h30 e tinha duração de apenas cinco minutos. Essa iniciativa era uma tentativa do SBT de incluir conteúdo religioso em sua grade, algo inédito para a emissora, que é conhecida por seu foco em entretenimento leve e familiar.

No entanto, a média de audiência do programa foi de apenas 1,5 ponto na Grande São Paulo, e muitos telespectadores expressaram descontentamento nas redes sociais. Eles afirmaram que a emissora deveria continuar a investir em programas que se alinhassem à proposta original do canal, uma característica marcante desde a era Silvio Santos.

Antes de ter um espaço fixo, Deive Leonardo já havia sido destaque em um especial de fim de ano na emissora, cuja repercussão foi modesta. Aproveitando essa experiência, o SBT decidiu trazer o tema da espiritualidade para o horário matinal, mas o retorno não foi o esperado.

Com o cancelamento do programa, a grade matinal da emissora passará por uma reestruturação a partir de segunda-feira, 5 de agosto. As mudanças incluem:

– O telejornal “Primeiro Impacto” será antecipado para as 7h30.

– O programa “Alô Você” ocupará o horário das 9h30.

– O programa infantil “Bom Dia & Cia”, que tem enfrentado dificuldades, será exibido às 11h30.

– O jornalístico “Aqui Agora” será relançado às 18h30.

Essas alterações visam reorganizar a programação do SBT com base na audiência e no perfil do público, que busca conteúdos mais populares e que mantenham uma continuidade editorial.