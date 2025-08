Nova gasolina com mais etanol entra em vigor; entenda as mudanças

Entram em vigor os novos percentuais de mistura obrigatória de biocombustíveis nos combustíveis do Brasil. A partir de agora, a gasolina comum vai ter 30% de etanol anidro, subindo dos 27% anteriores. O diesel, por sua vez, terá 15% de biodiesel, um aumento em relação aos 14% que vínhamos utilizando. Essa mudança foi aprovada em junho pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

E você pode estar se perguntando: “Mas o que isso significa para o meu bolso?” O governo acredita que essa nova fórmula pode fazer a gasolina ficar até R$ 0,11 mais barata por litro. No caso do diesel, os efeitos devem ser bem menores à primeira vista, mas há uma expectativa de que, a longo prazo, a produção local ajude a estabilizar os preços e reduzir a dependência de importações.

Agora, não é só a questão financeira que entra em cena. Essa mudança tem um apelo ambiental também. O etanol e o biodiesel são renováveis, e o governo garante que eles ajudam a diminuir as emissões de CO₂. Isso acontece porque o gás carbônico que é emitido na queima dos combustíveis é reabsorvido durante o crescimento de cana-de-açúcar ou soja. Se você é do time que se preocupa com o meio ambiente, essa pode ser uma boa notícia!

Menos dependência de importações

Esses novos percentuais fazem parte do programa Combustível do Futuro, que foi lançado neste ano e surgiu em meio a uma reunião que, além de técnica, foi cheia de contexto político. Naquele dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava presente, e o mundo estava passando por uma turbulência no setor de petróleo, principalmente por causa dos conflitos no Oriente Médio, que têm afetado os mercados de energia.

Usar biocombustíveis que são produzidos aqui no Brasil dá um pouco mais de resiliência frente às oscilações do exterior. Isso, além de fomentar a produção local, pode também gerar novos empregos para a nossa nação. Pensando na sua próxima viagem, anotar esses detalhes pode ser útil!

Opiniões divididas entre especialistas

Ah, mas nem todo mundo está 100% a favor dessa mudança. Apesar do consenso entre os ministérios, a medida é motivo de discussão acalorada entre especialistas, fabricantes e motoristas. Um estudo do Instituto Mauá de Tecnologia mostrou que essa nova mistura é viável para a frota leve do Brasil, mas identificou alguns problemas de desempenho em motos que rodam apenas com gasolina.

A Abraciclo, que reúne os fabricantes de motos, detectou falhas em testes com o novo combustível. Às vezes, alguns modelos não flex podem ter até dificuldade para dar partida. Mesmo assim, a entidade ainda apoia o aumento do teor de etanol.

E quando a história é sobre o diesel, as transportadoras estão com os sinais de alerta ligados. Um aumento de 1% na mistura com biodiesel levanta preocupações sobre problemas como entupimento de filtros e aumento no consumo — especialmente nas regiões mais frias, onde o biodiesel tende a cristalizar. O pessoal do sindicato que representa os fabricantes de peças para veículos aponta que, devido à menor estabilidade do biodiesel, os custos de manutenção podem acabar subindo.

A conversa sobre combustível nunca é só uma questão técnica, não é? O impacto na vida dos motoristas e das indústrias vai além dos números na bomba. E, com certeza, todos nós queremos ver nossas máquinas funcionando da melhor maneira possível, seja no dia a dia ou na estrada.