Kia convoca recall de 100 mil sedans K5 por peças soltas

A Kia acaba de anunciar um recall que afeta nada menos do que 100.063 unidades do sedã K5, fabricadas entre 2023 e 2025. A questão gira em torno de um problema no acabamento da coluna C, que pode se soltar enquanto você dirige, aumentando consideravelmente o risco de acidentes.

Os motoristas que possuem um desses modelos vão receber um aviso oficial em setembro. Mas enquanto isso não acontece, é bom dar uma checada visual nas colunas C do seu carro. Se notar qualquer peça solta ou faltando, é ideal visitar uma concessionária.

O que esperar nas oficinas

Quando você levar o carro para a revisão, os técnicos vão fazer uma inspeção minuciosa e trocar o acabamento, se necessário. A nova peça vem reforçada com adesivos e fixações mecânicas para evitar que o problema se repita.

Vale lembrar que segurança é sempre prioridade. Recentemente, a Volvo também fez um recall, chamando de volta 11.469 carros nos EUA por falhas nos freios. Por isso, ficar atento a recalls é super importante.

O que levou a essa decisão?

A decisão da Kia de fazer esse recall aconteceu depois que a empresa constatou 4.082 casos de peças ausentes. O problema foi atribuído a uma aplicação insuficiente de cola na montagem. Com o tempo, isso resulta na peça se desprender.

Essa situação relembra até mesmo casos em outras montadoras. Por exemplo, um proprietário de Cybertruck relatou um barulho insistente no seu carro e está atrás de uma solução. Mostra que mesmo os modelos mais novos podem ter suas surpresas.

O histórico do recall

O problema com o K5 começou em 2023, quando a Kia abriu um serviço interno para analisar a situação. Em dois anos, autoridades receberam reclamações que exigiram uma investigação mais profunda. E essa não é uma situação isolada; a Jaguar Land Rover também teve que fazer recall de 21 mil modelos Range Rover Evoque por problemas no airbag.

Inicialmente, a Kia achou que o risco era pequeno, argumentando que o acabamento que despencava ficava plano no chão, mas, após pressões de órgãos de segurança, decidiram rever essa posição e seguir com o recall.

E, caso você esteja pensando que esse tipo de problema só acontece com alguns carros, vale lembrar que a Tesla também enfrenta seus desafios, tendo feito recall de cinco Model Y nos EUA por um defeito na buzina.

Manter o carro em ordem não é só uma questão de prevenção, mas uma questão de responsabilidade! Enquanto isso, aproveite para fazer aquela manutenção e deixar seu carro sempre pronto para a estrada.