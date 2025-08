Honda revela XRE 300 Sahara 2026 com atualizações sutis

A Honda acaba de soltar a bomba: a linha 2026 da XRE 300 Sahara está chegando! Nesta última sexta-feira, 1º de agosto, a marca anunciou que esse modelo, que já fez história ao conquistar mais de 90 mil fãs, vai ganhar novas cores, mas sem muitas mudanças na parte mecânica. Ela continua sendo a segunda mais emplacada no segmento trail, só perdendo para a conhecida NXR 160 Bros. E quem está no páreo? A Yamaha Lander 250, que tem que se esforçar para acompanhar a XRE!

Vamos falar das novidades? A grande surpresas deste ano são as atualizações nas cores. A versão Standard vai surgir num discreto Cinza Metálico, ideal para quem curte um visual mais sóbrio. Já a Rally mantém sua identidade com um toque de azul que vai agradar os fãs do estilo tricolor. Para a versão Adventure, o bege fosco permanece, mas agora com grafismos nuevos. E a melhor parte? As concessionárias devem receber os modelos em setembro, nem que você esteja atento nas redes sociais, vale a pena ficar de olho!

Quando o assunto é mecânica, a XRE 300 Sahara não trouxe novidades. O chassi é o mesmo da CRF 250F, com suspensões de longo curso e rodas raiadas, que são um charme (21” na frente e 18” atrás). O motor é um monocilíndrico de 293,5 cm³, com a tecnologia FlexOne, que gera até 25,2 cv de potência. O câmbio possui seis marchas e a injeção é eletrônica, garantindo ótima performance em qualquer estrada.

O que você acha de equipamentos? A moto já vem com um painel digital estilo blackout, que tem indicador de marchas, iluminação full-LED — e aqui vale um destaque, quem dirige à noite sabe como isso faz a diferença! Além disso, tem entrada USB-C para você carregar o celular, um sistema de pisca-alerta que aciona em frenagens bruscas e frenagem ABS de dois canais — segurança em primeiro lugar.

O conforto também é um ponto forte. O banco em dois níveis foi projetado para agradar tanto o piloto quanto o garupa, e com o guidão elevado, a postura fica bem confortável. Na versão Adventure, você ainda ganha um para-brisa mais alto, protetor de carenagem em aço e protetor de cárter, que nas outras versões são opcionais.

E para encerrar com chave de ouro, a Honda oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem. Os preços sugeridos para a nova linha 2026 (sem incluir frete) são: R$ 30.385 para a Standard, R$ 31.053 para a Rally e R$ 32.108 para a Adventure. Agora é só escolher a sua e partir para a aventura!