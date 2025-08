Fiat Toro Ranch tem novo preço para CNPJ em agosto

A Fiat está com uma oferta imperdível para os amantes de picapes: a Toro Ranch Turbo Diesel 2.2 do ano/modelo 2025. Essa belezura está disponível em um tom chamativo de Azul Jazz e, se você é parte de uma microempresa ou produtor rural com CNPJ ativo e inscrição estadual em dia, pode aproveitar essa oportunidade única.

Ah, mas atenção! Essa promoção não é válida para pessoas físicas, PCD, taxistas ou empresas que não se encaixam na categoria de microempresas. O preço promocional vai até 5 de agosto de 2025, embora o bom senso diga que há grandes chances de ser prorrogado até o fim do mês.

Falando em números, a versão Ranch 2.0 turbodiesel costuma sair por R$ 227.480. Mas, se você conseguir se encaixar nas condições, o preço vai para R$ 188.990, levando um desconto bem interessante de R$ 38.490. Vale lembrar que os valores podem variar dependendo da região e das concessionárias. Então, é sempre bom dar uma conferida!

Agora, se você está se perguntando sobre a performance da Fiat Toro, a picape liderou as vendas de picapes intermediárias no primeiro semestre do ano, com impressionantes 23.332 unidades emplacadas. Para você ter uma ideia, a Ram Rampage ficou em segundo lugar com 11.428 e a Chevrolet Montana com 10.126. A Renault Oroch também teve sua fatia, com 5.683 unidades.

Sob o capô, a Toro Ranch não decepciona. Equipado com um motor 2.0 turbo diesel de quatro cilindros e 16 válvulas, ele oferece 170 cv a 3.750 rpm e um torque robusto de 35,7 kgf.m a partir de 1.750 rpm. E para você que roda bastante na cidade, são cerca de 10 km/l em trajetos urbanos e até 12,5 km/l na estrada. Para quem enfrenta o dia a dia nas ruas, essa economia faz diferença, não é mesmo?

E para a galera que ama tecnologia, a Toro vem com uma central multimídia de 10” sensível ao toque que se conecta com o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio. Você pode usar comandos de voz e tem uma gama de funções com Bluetooth, rádio AM/FM, entrada auxiliar, porta USB e muito mais. O painel digital é um show à parte, e ainda conta com piloto automático.

Em termos de conforto, a picape não deixa a desejar. Tem ar-condicionado digital dual zone, bancos em couro marrom com ajuste elétrico para o motorista e detalhes encantadores como emblemas exclusivos. As rodas de liga leve de 18” dão um toque de estilo e mantém a robustez que a picape exige.

Se você está pensando na segurança, a Fiat não economizou. A Toro Ranch vem equipada com seis airbags, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e até câmera de ré. Ou seja, é tanta tecnologia que vai te deixar tranquilo ao volante, mesmo em viagens mais longas.

Apenas para você ter tudo em um lugar, veja as condições da Fiat Toro Ranch para CNPJ em agosto de 2025:

Condições da Fiat Toro Ranch para CNPJ em agosto de 2025:

Configurações Preços geral Preços para CNPJ e PR Descontos Ranch 2.0 turbodiesel R$ 227.480,00 R$ 188.990,00 R$ 38.490,00

Então, se você está de olho em uma picape que une estilo, conforto e tecnologia, a Fiat Toro Ranch pode ser exatamente o que você precisa. Boa sorte na sua escolha!