Fiat Toro 2026 chega às concessionárias antes da pré-venda

A nova Fiat Toro 2026 já está fazendo aparições nas concessionárias, antes mesmo do lançamento oficial, agendado para o dia 12 de agosto. Uma foto divulgada pelo perfil Stellantis Clube no Instagram mostra a versão Ranch brilhando dentro de uma loja, destacando um design renovado com linhas mais quadradas e robustas.

O galera do Stellantis Clube não para! Eles revelaram que a dianteira da Toro ganhou um para-choque repaginado e uma nova grade, que se inspira no Fiat Grande Panda. O novo visual inclui uma maior entrada de ar na parte inferior e uma moldura de faróis inova, com luzes diurnas em LED com um design super moderno.

Na traseira, as mudanças são igualmente empolgantes: lanternas em LED mais finas, um para-choque com detalhes verticais e uma tampa de caçamba com um vinco horizontal que dá um ar mais sofisticado. E não dá pra esquecer das novas rodas, que realmente trazem um toque contemporâneo ao modelo.

Por dentro, as melhorias são mais discretas, mas igualmente interessantes. A Toro agora vem com uma central multimídia em posição vertical — bem mais estilosa, não acham? Além disso, tem botão para o freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e novas molduras nas saídas de ar. A manopla de câmbio também recebeu uma atualização, dando aquele toque de modernidade.

Entre janeiro e junho de 2025, a Fiat emplacou 23.332 unidades da Toro, garantindo seu lugar como um dos modelos mais vendidos da marca, mais uma vez superando clássicos como Strada, Argo, Mobi e Fastback. Com essa reestilização, a Fiat mira em manter a Toro em destaque no mercado, especialmente com a concorrência esquentando.

Nos próximos meses, a Toro precisará se destacar ainda mais, enfrentando competidores fortes como a Volkswagen Udara e a Renault Niagara, que prometem agitar o segmento. E a Chevrolet Montana também deve trazer novidades para o modelo 2026.

Uma das principais inovações que estão a caminho é a chegada da motorização híbrida leve, prevista para 2026. Com o sistema MHEV de 48 volts, a Toro irá combinar o motor 1.3 turbo com dois motores elétricos, sendo um deles no lugar do alternador e o outro ligado ao câmbio automatizado E-DCT. Isso deve ajudar a reduzir o consumo, especialmente em situações de trânsito pesado, atenção para essa funcionalidade!

E não se preocupe, mesmo com a eletrificação à vista, a Toro continuará com o motor 2.2 Multijet II turbo diesel. Esse motor entrega uns poderosos 200 cv e 45,9 kgfm de torque, sempre com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. De acordo com a montadora, ela acelera de 0 a 100 km/h em 9,8 segundos e pode atingir 201 km/h, além de garantir uma média de até 13,6 km/l na estrada. É uma máquina que promete não deixar na mão em nenhuma aventura por aí!