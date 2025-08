Globo antecipa “Eta Mundo Bom!” e vê queda na audiência sábado

A TV Globo fez uma alteração em sua grade de programação no último sábado, dia 2, para transmitir a final da Copa América Feminina de Futebol. Essa mudança afetou diretamente a audiência de algumas atrações, especialmente do capítulo da novela Eta Mundo Bom!.

O episódio foi exibido uma hora mais cedo, das 17h12 às 17h50, e registrou uma média de 10,6 pontos na Grande São Paulo, conforme dados preliminares. O pico de audiência chegou a 12,6 pontos, com 23,2% de share, indicando que cerca de um quarto das televisões ligadas estavam sintonizadas na Globo nesse horário.

Normalmente, a novela costuma ter um desempenho melhor quando exibida em seu horário habitual. Dessa forma, a antecipação impactou negativamente os números, que foram abaixo do esperado, considerando a força da emissora nesse horário.

Enquanto isso, as concorrentes apresentaram os seguintes índices de audiência durante o mesmo período:

Record : 4,3 pontos com o programa Cidade Alerta

: 4,3 pontos com o programa SBT : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Band: 2,0 pontos

É importante ressaltar que esses números ainda são preliminares e podem ser ajustados na consolidação que será divulgada na manhã de segunda-feira, dia 4. Cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 lares ou 199.313 pessoas na Grande São Paulo.

Além disso, a novela Dona de Mim não foi exibida no sábado devido à prorrogação da final da Copa América, que também teve a decisão por pênaltis. Por conta disso, o Jornal Nacional entrou no ar apenas às 21h, o que atrasou a exibição da novela das nove, Vale Tudo, que começou mais tarde do que o habitual e terminou por volta das 23h. Essa sequência de eventos alterou toda a programação noturna da emissora.