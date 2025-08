Homem é encontrado sem vida em loja de Telêmaco Borba

Na noite do último sábado, dia 2 de agosto, um homem foi encontrado morto dentro de um estabelecimento na Rua Barro Preto, na Área 2 de Telêmaco Borba, no Paraná.

A situação foi detectada por volta das 22h, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por meio do serviço Siate. A equipe constatou a ausência de sinais vitais e, logo após, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com suporte avançado, também compareceu e confirmou o óbito.

A Polícia Militar foi chamada para isolar a área enquanto aguardava a chegada de outras autoridades. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram presentes, realizando os procedimentos necessários para investigar o ocorrido.

Após a coleta de informações e a investigação preliminar, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. No IML, o corpo passará por exame de necropsia, que ajudará a determinar a causa da morte.

As autoridades continuam a apurar os detalhes do caso para esclarecer as circunstâncias que cercam este trágico evento.