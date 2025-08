Wanessa Camargo integra elenco da Dança dos Famosos 2025

A cantora Wanessa Camargo foi confirmada no elenco da nova temporada da “Dança dos Famosos”, quadro exibido no programa “Domingão com Huck” da TV Globo. A informação foi divulgada pela jornalista Karina Matias e confirmou oficialmente pela emissora.

Os participantes da competição serão apresentados ao público durante a estreia do quadro, que ocorrerá no próximo domingo, dia 3. Além de Wanessa, também se apresentarão as vencedoras das últimas edições: Tati Machado, Priscila Fantin e Vitória Strada.

A Globo mantém o suspense sobre o elenco até a transmissão ao vivo, como parte de uma estratégia que busca aumentar o engajamento nas redes sociais e garantir uma audiência significativa no domingo à noite. A temporada de 2025 aposta em um elenco diversificado, reunindo artistas consagrados, influenciadores digitais e novos talentos da música e das novelas da emissora, com o objetivo de atingir um público amplo e variado.

Entre os outros nomes já confirmados estão:

– Cátia Fonseca, apresentadora do “Melhor da Tarde” da Band;

– Nicole Bahls, influenciadora digital e ex-integrante do Pânico na TV;

– Duda Santos, atriz revelação da nova geração da Globo;

– Rodrigo Faro, apresentador e ator que já participou de programas na Record;

– Tereza Seiblitz, atriz que esteve recentemente na série “Volta por Cima”.

Os atores David Júnior e Allan Souza Lima também estão em negociações avançadas para participar do programa.

Nesta temporada, uma das principais novidades é a entrada de Milton Cunha como jurado técnico fixo. Conhecido por sua atuação nos eventos de Carnaval, Cunha trará um olhar mais técnico e cênico às apresentações. Ele se junta aos já experientes jurados Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, formando uma equipe que promete oferecer avaliações detalhadas sobre expressividade corporal, performance e construção artística.

A equipe do “Domingão com Huck” espera repetir o sucesso das edições anteriores, com o objetivo de manter a liderança de audiência aos domingos e consolidar a “Dança dos Famosos” como um dos programas mais comentados nas redes sociais. Com histórias de superação e momentos emocionantes, a competição continua sendo uma das favoritas do público brasileiro.