Fiat Toro 2026: novo item da Ram será adicionado em breve

A Fiat Toro, uma verdadeira queridinha entre os brasileiros, acaba de ter seu visual atualizado. Recentemente, ela foi vista sem a camuflagem, revelando detalhes que mostram como a picape ficou ainda mais atraente. Fotos vazadas nas redes sociais, especialmente do @fca_fan_brazil, mostraram a Toro de forma completa, trazendo à tona todas as novidades do facelift.

Na dianteira, a Toro ganhou uma nova grade com filetes horizontais, uma tendência que está dominando os SUVs e compactos da marca. Com um design que puxa para a linha europeia, ela agora tem traços mais retos, além de aberturas laterais retangulares no para-choque. Os faróis mantêm o formato duplo, mas com um toque renovado — o design pixelado dos LEDs de circulação (DRLs) dá um charme extra.

Estilo e Design

Quando olhamos para as laterais, as rodas de liga-leve chamam atenção. Dependendo da versão, os estilos variam, dando aquele toque personalizado. Na traseira, a mudança é bem mais significativa — o para-choque ficou maior e mais quadrado, na linha do que foi feitas na frente, com lanternas que agora têm um acabamento escurecido. Isso tudo traz uma proposta visual mais robusta, digna de uma picape que enfrenta qualquer desafio.

Interior e Tecnologia

Por dentro, a Toro também se modernizou. A maior novidade é a adoção do freio de estacionamento eletrônico, algo que muitos usuários vão considerar prático, especialmente em manobras. Até então, ela era o último modelo da plataforma Small Wide a usar o tradicional freio de mão. Outras mudanças incluem ajustes nos revestimentos e um layout atualizado da central multimídia, seguindo a linha do que foi feito com os modelos lançados em 2026.

Além disso, quem dirige muito em estrada sabe como um sistema de som de qualidade faz a diferença, e a Toro promete atender a esse aspecto. As mudanças no interior visam proporcionar um conforto que acompanhe bem o estilo de vida do motorista brasileiro, sempre em movimento.

Motorização

Quando o assunto é motorização, a Toro continua usando o motor 1.3 turbo flex T270, entregando até 176 cv e 27,5 kgfm de torque. Ele vem acompanhado de um câmbio CVT que simula sete marchas, garantindo uma experiência dinâmica. Embora a inclusão de um sistema híbrido-leve esteja nos planos, essa novidade deve aparecer em uma etapa futura, em sintonia com outros modelos da marca.

A Fiat Toro sabe como se destacar entre as picapes — em 2023, muitos motoristas já a escolheram, com mais de 23 mil unidades emplacadas no primeiro semestre, o que a colocou como a quinta mais vendida entre os modelos da marca aqui no Brasil. Isso só mostra que ela mantém uma boa popularidade, mesmo com a concorrência acirrada de novas picapes da Renault e Volkswagen, além da Chevrolet Montana.

E assim, a Toro se prepara para mais um lançamento, buscando não apenas atualizar seu visual, mas também se manter firme na briga do mercado, sempre ao lado dos apaixonados por velocidade e aventura.