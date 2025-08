Honda Prelude pode se tornar um dos carros mais caros

Após anos de expectativas, o Honda Prelude está de volta e já tem data marcada: 4 de setembro de 2025. Essa data é especial, pois no dia seguinte, os apaixonados por carros poderão fazer suas reservas no Japão. Começarão a ser produzidos apenas 2.000 unidades dessa belícia!

De acordo com informações que vazaram, esse cupê híbrido terá uma versão inicial com um preço sugerido de ¥ 6.179.800 (em torno de US$ 41 mil). Além disso, uma edição especial, a ON Limited Edition, virá mais equipada e com um teto preto, custando cerca de ¥ 6.540.000 (ou US$ 43,4 mil).

As opções de cor também são bem bacanas: temos vermelho e preto sem custo adicional. Se você é fã de cinza metálico, só tem que desembolsar mais ¥ 38.500 (cerca de US$ 256). Agora, se o tom que você quer é o Moonlit Pearl, vai precisar gastar ¥ 85.000 (US$ 565). Falando em comparações, vale a pena olhar para outros modelos da Honda, como o WR-V, que em breve estará nas ruas brasileiras.

E se esses valores forem confirmados, o Prelude se tornará um dos modelos mais caros da Honda no Japão. Sério, vai até ultrapassar nomes como o Civic Type R e o Accord híbrido! Ele vai competir também com rivais potentes como o Nissan Fairlady Z e o Toyota GR Supra.

O motor é um show à parte! O novo Prelude terá um sistema híbrido e:HEV que combina um motor 2.0 a gasolina com dois motores elétricos. Para deixar a experiência de dirigir ainda mais emocionante, ele traz componentes do Civic Type R, como freios Brembo e uma suspensão dianteira de eixo duplo, mas com um ajuste especial.

Entre os itens de série, temos rodas de 19 polegadas pretas, amortecedores adaptativos e um câmbio Honda S+. Além disso, as trocas de marcha podem ser feitas através de paddle shifters em metal, para quem gosta de um toque mais esportivo. O painel é digital, com 10,25” de tela, e a central multimídia tem 9” com Google integrado. É tudo de bom!

Ao olhar para o interior, você vai encontrar um acabamento de primeira, com bancos de couro e camurça. Eles são aquecidos e ainda contam com iluminação ambiente e ar-condicionado de duas zonas. Os bancos do motorista e do passageiro têm formatos diferentes, cada um com seu foco em conforto e apoio.

Do lado de fora, o Prelude mantém a essência de um carro esportivo de duas portas, mas já dá um toque mais sofisticado que o Civic, enquanto utiliza a mesma base estrutural. Se você curte as novidades da Honda, não pode deixar de conferir o Honda CB 300F Twister 2026, que chega em breve com novas cores e ajustes.

A chegada do Honda Prelude nos Estados Unidos está programada para o outono de 2025, mas por enquanto, ainda não temos informações sobre preços por lá. A expectativa é de que ele fique acima dos US$ 40 mil, bem diferente do Civic híbrido. Se você quer saber mais sobre outros lançamentos da marca, não deixe de conferir o Honda HR-V, que está com descontos imperdíveis!