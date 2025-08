Fiat Strada Endurance com desconto de R$ 18.480 em agosto

A Fiat lançou uma promoção bem interessante para a Strada Endurance, mas é bom ficar ligado, pois é só para produtores rurais e empresas com CNPJ ativo. Então, se você é taxista, PcD, trabalha com locação ou frotas, infelizmente, não entra nessa.

E olha só, o preço promocional da Strada Endurance 25/26 começa em R$ 93.511,65 à vista. Se você preferir financiar, com a Stellantis Financiamentos, dá para dar uma entrada de R$ 46.755,83 e pagar o restante em 24 parcelas de R$ 2.422,32. A primeira parcela vence em 30 dias, ou seja, uma chance de ganhar essa picape sem muito aperto no bolso.

Os juros do financiamento são de 0,99% ao mês, ou 12,55% ao ano. Se você calcular tudo, o total do veículo financiado chega a R$ 104.891,43. E o Custo Efetivo Total (CET) máximo é de 1,82% ao mês ou 24,13% ao ano, incluindo o IOF que é de 3,38% ao ano tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Essa parte de taxas é sempre importante ficar atento, pois pode impactar no seu orçamento!

De acordo com a Fenabrave, a Strada tá bombando! Só no primeiro semestre de 2025, foram emplacadas 62.703 unidades, o que garante à picape a liderança no segmento de carros e comerciais leves do Brasil. Para você ter uma ideia, ela ficou bem à frente do Volkswagen Polo, que emplacou 57.217 unidades, e do Volkswagen T-Cross, com 44.532.

Sob o capô da Strada Endurance, temos o motor 1.3 Firefly, que entrega 107 cavalos de potência com etanol. O câmbio é manual de cinco marchas e a tração é dianteira. Se você gosta de emoção, a picape pode chegar a 166 km/h. O torque fica em 13,7 kgfm a 4.000 giros usando etanol e 13,2 kgfm com gasolina.

A picape já vem recheada de itens de série, como luz na caçamba, protetor de caçamba e rodas de aço com pneus 195/65 R15. A suspensão é elevada, o que é ótimo para quem precisa encarar estradas de terra. E ainda tem ar-condicionado e airbags frontais, garantindo segurança e conforto ao volante.

Outro detalhe interessante: tem um estepe de tamanho convencional e ganchos para amarração de carga na caçamba, ideal para quem carrega bastante coisa. A direção elétrica e os espelhos no para-sol são o tipo de mordomia que fazem a diferença em viagens longas.

Se você está em busca de uma picape robusta, equipada e com um preço atrativo para empresas, a Strada Endurance pode ser uma ótima opção para encarar tanto as ruas da cidade quanto as estradas do interior!