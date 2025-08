Jetour terá vagas abertas e se juntará à Chery em breve

Após introduzir as marcas Omoda e Jaecoo no Brasil, o grupo Chery não para! A bola da vez é a Jetour, que se destaca pelo foco em SUVs robustos e que, pasmem, chega sem a parceria com o grupo CAOA. Essa novidade já está com vagas abertas para seu escritório em São Paulo, na Vila Olímpia, oferecendo uma oportunidade de trabalho que atrai muitos apaixonados por carros.

As oportunidades incluem áreas como financeiro, logística, marketing e administração. Isso significa que a empresa está montando sua base por aqui com novidades quentes no mercado automotivo.

## Quem é a Jetour?

Fundada em 2018, a Jetour faz parte do grupo Chery e se dedica a SUVs com um espírito aventureiro. Se você imagina algo como o visual imponente do Land Rover Defender, vai gostar do que a marca tem a oferecer.

Atualmente, a Jetour conta com sete modelos em seu portfólio, sendo as linhas T1 e T2 os grandes destaques. O design deles, com linhas mais retangulares, reforça a proposta de robustez, mesmo que compartilhem tecnologia e plataforma semelhante aos Chery Tiggo 7 que você já conhece.

## Jetour T2 aponta para o off-road

Falando do Jetour T2, ele tem 4.782 mm de comprimento, 2.006 mm de largura e 1.880 mm de altura. Para quem gosta de aventura, o T2 promete entregar um ângulo de entrada de 28 graus e um vão livre de 220 mm — perfeito para encarar aquele passeio em terrenos mais desafiadores.

O que coloca este SUV na categoria de carros “fora de estrada” são os recursos como diferencial eletrônico e uma suspensão independente que deve proporcionar mais conforto nas trilhas. E a mecânica oferece diversas opções de motorização turbo, com modelos que atingem até 339 cv na versão híbrida, o que é bastante interessante para quem gosta de ter potência a disposição na estrada.

## Jetour Dashing traz um design moderno

Agora, se você curte um visual mais contemporâneo, o Jetour Dashing pode te agradar. Com 4.590 mm de comprimento e um design que lembra muito o Lamborghini Urus, esse SUV vem com tecnologia de ponta. Seu interior é recheado de gadgets, como uma central multimídia ampla que controla tudo, desde o ar-condicionado até um painel digital bonito e informativo.

Esse modelo chega para competir com rivais diretos como o BYD Song Plus e o GWM Haval H6. O Dashing também tem suas motorizações conhecidas, como o motor 1.6 turbo e a opção híbrida que, com certeza, vai atrair os fãs de tecnologia e desempenho.

Se você está pensando em trocar de carro ou apenas está sempre na expectativa do que vem a seguir no mundo automotivo, fique ligado. A Jetour vai trazer muita coisa boa para o nosso país e é certeza que os meses siguientes vão ser emocionantes para quem ama dirigir!