Leilão da Receita Federal em São Paulo – Fipe Carros

A Receita Federal está se preparando para um leilão online super interessante, com 272 lotes de itens apreendidos ou abandonados no estado de São Paulo. Imagina a quantidade de coisas legais que pode aparecer por lá! Entre os itens, estão veículos e eletrônicos, tudo com lances iniciais bem convidativos.

Um dos destaques é o clássico Fiat Uno Mille 1996, disponível com um lance mínimo de apenas R$ 1.200. É uma oportunidade incrível se você está procurando um carro que não pese no bolso, ideal para quem não precisa de muita complicação. E não para por aí! Tem também opções como o Fiat Palio Fire 2003 por R$ 3.600, um Honda Civic 2011 a R$ 6.750, o popular Volkswagen Gol 2015 por R$ 5.100, e um Ford Focus 2006 por apenas R$ 1.900. Tem carro para todos os gostos e bolsos!

Se você ficou curioso para ver os itens pessoalmente, pode agendar uma visita entre os dias 4 e 8 de agosto. As visitas serão realizadas em cidades como São Paulo, Guarulhos, Bauru, Santos e Campinas. Uma boa oportunidade para inspeccionar os carros antes de decidir onde colocar seu lance.

As propostas para os lances começam no dia 7 de agosto às 8h e vão até o dia 11 às 21h. E no dia 12 de agosto, a sessão de lances ao vivo acontece às 10h. Tudo será eletrônico, facilitando a vida de quem der aquele pit stop virtual.

Uma coisa importante de se destacar é que os lances são para o lote completo, não dá para arrematar itens isoladamente. E se você ganhar, lembre-se: não poderá revender os bens adquiridos, tanto para pessoas físicas quanto, em alguns casos, para empresas.

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de 18 anos com CPF ativo e um nível de confiabilidade Prata ou Ouro no site gov.br. Ah, e as empresas que possuem cadastro regular no CNPJ também têm seu lugar garantido.

Todo o processo será feito online, então não se esqueça de checar as orientações disponíveis no site da Receita Federal para se cadastrar e aproveitar essa chance. Para os apaixonados por clássicos, vale a pena mencionar que também estão disponíveis alguns itens incríveis. Quem sabe você não se encanta por um carro que faz seu coração acelerar?

Esse leilão é uma grande oportunidade para fuçar bons negócios, seja para comprar um carro econômico ou eletrônicos a preços bem abaixo do que se vê no mercado. Então não deixe de conferir o edital completo e se preparar para um dia de compras inusitadas.