Mega tobogã atraí público no Bosque dos Ipês

Bosque Fun Retorna ao Shopping Bosque dos Ipês com Mega Estrutura

O Bosque Fun está de volta e promete muita diversão para crianças e adolescentes de até 17 anos. O parque, localizado na Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês, agora conta com uma estrutura ainda mais impressionante.

Entre as novidades, o destaque vai para um mega tobogã de 200 metros de descida e 22 camas elásticas, todas distribuídas em uma área coberta de 550 m². Além disso, a atração conta com 1.200 metros cúbicos de cenário, 5 mil molas metálicas e uma estrutura pesada de 20 mil quilos, garantindo segurança e diversão.

Para participar, é necessário ter uma altura mínima de 90 cm. Crianças com altura entre 90 cm e 1,20 m devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. Também é importante mencionar que crianças com deficiência (PCD) têm direito a 50% de desconto no valor do ingresso.

O horário de funcionamento do Bosque Fun é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. A temporada da atração será por tempo limitado, então é recomendado que os pais se programem para garantir que seus filhos aproveitem essa oportunidade.

Os interessados podem visitar a bilheteria do evento para consultar o regulamento completo e obter mais informações.

Para aqueles que desejam ir ao Bosque Fun, o Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4.796, no bairro Novos Estados. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3004-5555 ou no site oficial do shopping.

Fique por dentro das novidades e eventos seguindo as redes sociais do shopping, onde serão divulgadas mais informações sobre a atração e outras atividades.