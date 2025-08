SBT planeja Ana Furtado para novo reality com Chris Flores

O SBT está em fase avançada de negociações para que Ana Furtado assuma a apresentação do programa “Fábrica de Casamentos”. Antes, a atração era comandada por Chris Flores e Carlos Bertolazzi. Ana, que já foi apresentadora na TV Globo, aparece como uma das principais candidatas para o cargo, ao lado de Nadja Haddad.

As gravações do novo formato do programa ocorrerão no estúdio 8 do CDT da Anhanguera, localizado em Osasco, São Paulo. Este estúdio já foi utilizado para diversos programas importantes do SBT e está sendo adaptado para esta nova produção que promete trazer competições e transformações.

Ana Furtado é uma figura conhecida no SBT, especialmente após o insucesso do programa “Chega Mais”, quando seu nome surgiu como uma possibilidade para reformular a grade matutina da emissora. O interesse do SBT por Ana aumentou com a ajuda de Boninho, seu marido, que trouxe informações relevantes à direção da emissora. Ele destacou o bom desempenho de Ana em suas experiências na Globo, tanto como substituta de Fátima Bernardes no “Encontro” quanto de Ana Maria Braga no “Mais Você”. Os dados mostraram que ela não apenas conseguia manter a audiência, mas também atraía bons resultados de publicidade, sendo bem recebida pelo público.

Embora as discussões sobre Boninho entrar na grade matinal do SBT não tenham progredido, sua relação com a emissora continua ativa.

Antes que “Fábrica de Casamentos” volte ao ar, o SBT também planeja lançar a 11ª temporada do “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, que contará com Nadja Haddad na apresentação e Beca Milano como jurada. A estreia deste novo ciclo do programa está marcada para o dia 9 de agosto.