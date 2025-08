Alfa Romeo avança na Europa, mas enfrenta queda nos EUA

Quando a Stellantis revelou os números de vendas da Alfa Romeo nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025, a situação não foi das melhores. Um triste colapso de 34% nas vendas, com quedas em todos os modelos da marca. O Giulia caiu 32%, o Stelvio teve uma queda de 40% e o Tonale fechou com uma retração de 28%. Juntas, as três belezuras somaram apenas 3.164 unidades vendidas até junho.

Mas nem tudo está perdido! A Alfa Romeo está brilhando na Europa em 2025. A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) revelou que as vendas na região aumentaram em 33,3%, totalizando 33.116 carros vendidos. Para se ter uma ideia, esse número é cerca de dez vezes mais do que o conquistado nos EUA.

E uma das grandes razões para esse sucesso europeu é a ausência do SUV compacto Junior no mercado americano. Esse modelo é mais acessível e está puxando uma boa parte do crescimento na Europa. Muita gente por aqui, que já pegou um trânsito pesado, sabe como é importante contar com um carro que possa se adaptar às necessidades do dia a dia.

Na verdade, a realidade do mercado muda bastante entre os continentes. Os SUVs se tornaram a paixão do público, e se a Alfa não tivesse apostado na linha de utilitários, talvez estivesse enfrentando um futuro ainda mais complicado. Se ela tivesse ficado apenas com modelos como o MiTo e Giulietta, provavelmente não teria a mesma relevância que tem hoje.

Ainda assim, os SUVs não “matam” os carros tradicionais. A presença do Junior é fundamental para o grupo Stellantis, já que ele é produzido com a mesma plataforma dos populares Peugeot 2008, Opel Mokka, Jeep Avenger e Fiat 600. É uma estratégia que garante volume de venda e torna viável a manutenção de modelos de nicho como o 33 Stradale.

Claro, a jornada da Alfa Romeo não é fácil. Apesar do crescimento, a marca ainda fica muito atrás dos gigantes alemães. Com apenas 33.116 unidades vendidas, os números ficam pequenos perto das 406.126 da BMW, 335.418 da Mercedes-Benz e 328.761 da Audi. Até mesmo a Lexus superou a Alfa, aumentando suas vendas em 11,4% para 40.396 carros.

Mas essa recuperação é um sinal positivo, e, de acordo com Cristiano Fiorio, chefe de marketing da Alfa, “podemos sonhar” com modelos mais divertidos, desde que os SUVs continuem em alta. E quem sabe, talvez novos ícones como o 8C e o GTV voltem a ser uma realidade.

Mudando de assunto para o futuro, o Giulia deve começar a se transformar. A segunda geração do carro chegará no próximo ano, seguindo tendências de design mais modernas e evitando o formato tradicional de sedã. Ele vai adotar traços de SUV cupê, similar ao estilo de modelos como Peugeot 408, Citroën C5 X ou DS 8.

Então, quem tiver a oportunidade de estar ao volante de uma dessas novidades, com certeza vai sentir um prazer renovado — e por que não, uma pitada de emoção, afinal, a Alfa Romeo é tudo isso e muito mais!