Toyota lança Corolla Cross XR com desconto de R$ 44 mil em agosto

O Toyota Corolla Cross XR está com uma super oportunidade para pessoas com deficiência em agosto. Ah, o Corolla Cross! Um dos SUVs mais desejados do Brasil, ele tem tudo para ser seu novo companheiro de viagem, ainda mais com essa oferta imperdível. Esse modelo se mantém firme como um dos queridinhos da marca, e os números do primeiro semestre mostram que ele chegou a 30.091 emplacamentos — uma liderança no segmento de SUVs médios.

A versão 2.0 XR CVT subiu um pouco de preço, saindo por R$ 182.990. Mas calma! Para os clientes PcD, com a isenção total de IPI e um bônus de fábrica de 18%, o valor desaba para apenas R$ 138.577,57. Olha que benção: você economiza R$ 44.412,43! Essa informação é bem real, confirmada pela galera da Fipe Carros e a própria Toyota.

Agora, vale lembrar, se você ficou interessado, precisará ter um pouquinho de paciência. O tempo de espera para que o carro chegue até você pode variar, chegando a até 90 dias — mas já foi pior, já ouvi relatos de gente que ficou até seis meses esperando. E atenção, as unidades nas concessionárias já estão sendo reservadas. São muitas pessoas, como taxistas e empresas que também aproveitam esses descontos.

Os números falam por si só: no primeiro semestre, o Jeep Compass vendeu 27.533 unidades, enquanto o Corolla Cross superou com folga, consolidando a liderança. O Caoa Chery Tiggo 7 ficou um pouco atrás, com 14.184 unidades. Se você tá pensando em estilo e conforto, o Corolla Cross XR surpreende. Mesmo sendo a versão de entrada, o interior conta com um acabamento que joga a favor, com texturas agradáveis e detalhes que fazem a diferença.

Esse SUV mede 4,46 metros de comprimento e 1,82 metro de largura, com um espaçoso entre-eixos de 2,64 metros. E o porta-malas, ah, ele é generoso, com capacidade para impressionantes 440 litros. Perfeito pra aquelas viagens longas ou pra carregar as compras do mês!

Equipado com um motor 2.0 Dual VVT-i, ele entrega até 175 cv com etanol e 167 cv com gasolina, além de um torque respeitável de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. A transmissão automática CVT parece suave e traz uma experiência de condução confortável.

No quesito consumo, o Corolla Cross está no caminho certo. Com etanol, ele faz cerca de 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Já com gasolina as médias melhoram, indo para 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Nada mal para um SUV, né?

Então, se você está pensando em um carro novo, o Corolla Cross XR pode ser uma ótima escolha! Aguarde um pouco, se informe nas concessionárias e fique atento às ofertas.