Chevrolet Corvette vence Ford Mustang em Nürburgring

A Chevrolet deu um show e conquistou um feito impressionante no cenário dos esportivos. O novo Corvette ZR1X acaba de registrar o tempo mais rápido entre os carros americanos no famoso circuito de Nürburgring, na Alemanha. E para adicionar um pouco mais de emoção, essa marca superou o rival Ford Mustang GTD em quase um segundo e meio!

Esse feito incrível foi feito em uma volta de 6 minutos e 49,275 segundos — se isso não é de deixar qualquer amante de carro empolgado, não sei o que é! Além disso, o Corvette ZR1 também arrasou com um tempo de 6:50,763, enquanto o Mustang GTD ficou em oitavo lugar, com 6:52,072. O ZR1X se tornou o quinto carro de produção mais rápido da pista, ofuscando até modelos como o Porsche 911 GT3 RS.

Para colocar essas máquinas à prova, a Chevrolet utilizou três versões do Corvette: o ZR1X, o ZR1 e o Z06, que embora tenha sido um pouco mais lenta, com um tempo de 7:11,826, ainda traz um desempenho respeitável. O Z06 até ficou atrás do Porsche Cayman GT4 RS, mas isso só mostra que a marca tem espaço para melhorar ainda mais.

Esses Corvettes não eram apenas versões comuns; todos vinham com o pacote ZTK, que inclui molas mais rígidas, pneus largos e equipamentos de segurança, como bancos tipo concha e gaiola de proteção. Esses detalhes fazem uma baita diferença na pista, e quem já deu algumas voltas em circuitos sabe como isso aumenta a confiança e a performance.

Surpreendentemente, os pilotos que testaram esses carros não eram profissionais. Eram os engenheiros que trabalharam na sua criação! Drew Cattel, um dos engenheiros do ZR1X, se tornou o piloto não profissional mais rápido a registrar um tempo no Nürburgring. Isso mostra que o comprometimento da equipe faz a diferença — e que o futuro promete mais evoluções.

A General Motors, propietária da Chevrolet, explica que esses modelos foram considerados protótipos durante os testes, já que o ZR1 e o ZR1X não estão disponíveis na Europa. Por outro lado, o Mustang GTD era um modelo oficial na corrida, reforçando ainda mais a rivalidade.

Falando em números de performance, o ZR1X combina um motor V8 de 5.5 litros com um propulsor elétrico na frente, oferecendo tração integral e uma potência de 1.267 cv! Essa combinação permite que ele acelere de 0 a 97 km/h em menos de dois segundos. O ZR1, embora utilize o mesmo motor, entrega “apenas” 1.079 cv, mas ainda assim é uma besta na estrada.

E quanto ao preço? O Corvette ZR1 parte de cerca de 112 mil dólares nos Estados Unidos, o que é aproximadamente R$ 627 mil. Já o ZR1X, por ter todo esse poder de tecnologia, custa a partir de 173 mil dólares, ou seja, uns R$ 968 mil. Isso é realmente uma paixão para os amantes de velocidade!

E como se não bastasse tudo isso, quem curte um clássico vai pirar com a notícia de que um Ford Mustang Fastback de 1968, modificado e com mais de 500 cv, vai a leilão na Flórida! Não dá para resistir, não é?