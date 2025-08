Fiat Pulse Drive 1.3 CVT com desconto de R$ 23.259 em relação ao Argo

O Fiat Pulse Drive 1.3 CVT, já na linha 2026, tá com um precinho bem especial para o público PCD (Pessoa com Deficiência)! Ele vai sair por R$ 88.730,30, enquanto o preço normal é de R$ 111.990. Isso significa um baita desconto de R$ 23.259,70. Essa oportunidade é válida até 5 de agosto de 2025 e faz parte do programa Autonomy, que tem como objetivo facilitar a vida de quem precisa.

Para quem não sabe, para participar desse programa, é necessário apresentar um laudo médico que comprove a deficiência, emitido pelo Detran ou Ciretran. Esse documento não só confirma que a pessoa se encaixa no quesito, mas também especifica se o carro precisa de adaptações. Isso garante que cada um tenha um veículo que atenda suas necessidades.

O Fiat Pulse é um verdadeiro sucesso nas vendas! Nos primeiros seis meses de 2025, foram 20.268 unidades emplacadas. Para você ter uma ideia, o rival Volkswagen Tera, que chegou recentemente, emplacou apenas 2.750. A concorrência com o Renault Kardian também está batendo forte, com 10.284 vendas.

Falando um pouco mais sobre o carro, o Pulse Drive 1.3 CVT 2026 vem equipado com o motor 1.3 Firefly, que entrega até 107 cv e um torque de 13,7 kgfm. É um motor bem esperto, ideal para as nossas estradas. Para quem já pegou trânsito pesado, sabe como um câmbio CVT se torna um bom aliado, suavizando o dia a dia na cidade.

Em termos de equipamentos, o Pulse não deixa a desejar. Com rodas de aço aro 16", travas elétricas que se ativam a 20 km/h, e uma porta USB traseira, ele é prático. A central multimídia é de tirar o chapéu: tela touchscreen de 8,4”, suporte para Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e ainda rola ouvir suas músicas através do Bluetooth.

E não para por aí! O carro ainda conta com 4 airbags, ar-condicionado automático digital, banco do motorista ajustável em altura, e faróis em LED, que são um verdadeiro alívio na estrada à noite. Tem também o piloto automático, que pode ajudar bastante em viagens longas — quem gosta de rodar por aí sabe como isso faz diferença.

Abaixo, você confere um resumo dos preços e configurações do Fiat Pulse Drive 1.3 CVT para PCD em agosto de 2025:

Configuração Preço de tabela Preço para PCD Descontos Drive 1.3 Firefly CVT R$ 111.990,00 R$ 88.730,30 R$ 23.259,70

Assim, a Fiat só reafirma que continua a se comprometer com a inclusão, proporcionando às pessoas com deficiência a chance de dirigir um carro zero com boas condições e tecnologia. Agora é ficar de olho e aproveitar essa oportunidade!