Fiat Titano Ranch com desconto de R$ 52,9 mil para CNPJ em agosto

A Fiat está de olho no mercado e continua oferecendo a sua picape Titano Ranch, que passou por algumas melhorias bacanas no motor e agora conta com itens novos de série. Em agosto, ela está disponível para vendas diretas, focadas em empresas e produtores rurais que têm CNPJ e inscrição estadual ativa.

E uma das melhores notícias? Enquanto o preço normal da versão Ranch gira em torno de R$ 285.990, neste mês as empresas podem levar a picape por R$ 233.024,65. É um baita desconto de R$ 52.965,35, bem na mesma linha do que foi visto em julho. Vale sempre lembrar que esses valores podem variar dependendo da região e até das concessionárias.

Agora, olhem que legal: a linha 2026 da Titano manteve o design quase idêntico, mas trouxe novidades essenciais na parte técnica. Olha só, a picape agora é produzida na Argentina e vem equipada com um motor 2.2 turbodiesel Multijet. Esse motor já é conhecido de outros modelos, como o Jeep Commander e a Fiat Toro, entregando 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque nas versões automáticas. Nas manuais, o torque é um pouco menor, mas ainda assim impressionante, com 40,8 kgfm.

Outra evolução que merece destaque é a transmissão automática, que agora possui 8 marchas em vez de 6. Com essa mudança, o desempenho ficou muito mais ágil: agora, a aceleração de 0 a 100 km/h chega a 9,9 segundos, uma diferença e tanto em relação aos 12,4 segundos do modelo anterior. E quem não gosta de economizar combustível? O consumo pode atingir genialmente 10,8 km/l na estrada.

Para a versão Ranch, a Fiat também introduziu um pacote de assistentes de condução (ADAS), que faz uma diferença danada no dia a dia. Tem frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego e assistente de permanência em faixa. Além disso, você ainda conta com um painel digital de 7 polegadas e uma central multimídia de 10 polegadas, que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Para a galera que gosta de tecnologia, é um prato cheio!

E sobre as vendas? Segundo a Fenabrave, até o primeiro semestre de 2025, a Fiat Titano vendeu cerca de 3.986 unidades. Para ter uma ideia de como a concorrência está pegando fogo, a Toyota Hilux foi a grande rainha desse segmento, com 23.152 unidades emplacadas, seguida da Ford Ranger com 15.976 e a Chevrolet S10, que vendeu 13.783 unidades.

Falando do gasto com seguro, uma pesquisa feita pela Fipe Carros, em parceria com a Youse Seguros, mostrou que o seguro da Titano Ranch varia bastante: o plano mais básico custa R$ 5.628,83, o intermediário R$ 6.644,43 e o mais completo chega a R$ 10.689,89. Essa simulação considerou um motorista de 38 anos morador de Fortaleza (CE).

Para resumir os preços da Fiat Titano Ranch para CNPJ em agosto de 2025, aqui vai uma tabela simples:

Configurações Preços Geral Preços para CNPJ Descontos Ranch R$ 285.990,00 R$ 233.024,65 R$ 52.965,35

Todo detalhe conta na hora de escolher sua picape, não é mesmo? A Titano Ranch vem se aprimorando e, sem dúvida, tem muito a oferecer.