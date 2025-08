Jeep Compass 2026 tem menos versões e preços até R$ 20 mil mais baixos

A Jeep acaba de lançar a linha 2026 do Compass no Brasil, e a novidade promete atrair ainda mais amantes de SUVs. Desde sua chegada em 2016, o Compass já emplacou mais de 500 mil unidades no país. No entanto, nos últimos tempos, o modelo teve que enfrentar concorrentes de peso, como o Toyota Corolla Cross.

Os números falam por si: segundo a Fenabrave, entre janeiro e junho de 2025, o Compass vendeu 27.533 unidades, enquanto seu rival Toyota ficou à frente com 30.091 emplacamentos. O Caoa Chery Tiggo 7 também fez bonito, alcançando 14.184 unidades vendidas no mesmo período.

Agora, vamos ao que interessa: a grande mudança está nos preços! O Compass parte de R$ 169.990 na versão Sport, que ficou R$ 20 mil mais barata. Essa configuração vem cheia de mimos: motor 1.3 T270 turbo flex, central multimídia de 8,4”, faróis full LED, rodas de 18”, ar-condicionado digital de duas zonas e painel digital de 7”. E se você é do tipo que adora personalizar, saiba que a Jeep criou três novos pacotes opcionais, com itens como bancos de couro, painel digital maior e teto solar.

A versão Longitude, seguindo a linha da Sport, também é equipada com o motor 1.3 turbo flex e tem câmbio automático de seis marchas. O preço dela agora é de R$ 192.990, uma redução de R$ 19 mil. Além do que vem na Sport, oferece carregador sem fio e um painel digital de 10,25” com um pacote avançado de assistências à condução. Quem já pegou estrada sabe como sistemas de assistência fazem a diferença, não é mesmo?

A série S é a próxima porção desse banquete automotivo. Ela mantém o motor 1.3 turbo, mas com um toque a mais: teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajuste elétrico, rodas de 19” e porta-malas com abertura por sensor. O preço? R$ 236.990, já com um desconto de R$ 15 mil.

Fechando a linha, temos a versão Blackhawk, que é a mais robusta, equipada com um motor 2.0 turbo a gasolina que entrega 272 cv. Isso significa que o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos. E o preço dessa belezura? R$ 279.990, depois de um corte de R$ 16.500. Para quem curte uma aventura, essa versão traz ainda um seletor de terrenos e rodas esportivas de 19”.

Uma mudança significativa na linha foi a retirada das versões Limited e Overland, mas a Jeep não deixou a peteca cair. Introduziu uma nova cor chamada Azul Jazz, que é exclusiva para a versão Sport, garantindo aquele charme extra.

O motor 1.3 turbo flex é uma máquina, gerando 176 cv e 27,5 kgfm de torque. Com ele, o Compass acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 9,8 segundos, e você pode esperar uma média de até 12 km/l de consumo rodoviário com gasolina.

Com essa nova linha, a Jeep busca se reposicionar no mercado dos SUVs médios, que está cada vez mais acirrado. Certamente, os entusiastas vão querer sentir como é dirigir essa máquina.