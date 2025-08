Porsche 911 Turbo S híbrido é lançado em 2025

A Porsche está preparando uma grande novidade para os amantes de carros. O novo 911 Turbo S será lançado em 2025 e promete ser mais do que uma simples atualização: vai trazer um sistema híbrido. Essa informação foi revelada pelo CEO Oliver Blume durante uma apresentação de resultados da marca. Além do Turbo S, uma versão “não-S” também deve pintar por aí em breve.

Essa transição para a eletrificação já havia sido mencionada em 2024, quando o ex-CFO Lutz Meschke deu algumas pistas sobre o facelift da geração 992. Agora, com a confirmação oficial, sabemos que o novo sistema híbrido usará baterias fabricadas pela V4Drive GmbH, uma empresa do Grupo Varta que a Porsche adquiriu recentemente. São mudanças que vão além do visual e prometem elevar o desempenho a um novo patamar.

Sistema híbrido já está no GTS

O que é mais interessante é que a base para esse Turbo S híbrido já está nas ruas. O GTS foi o primeiro 911 a receber o sistema T-Hybrid, que conta com baterias cilíndricas de 1,9 kWh, produzidas em fábricas da V4Smart na Alemanha. Até o final do ano, essas unidades estarão operando com cerca de 375 funcionários para desenvolver esse novo trem de força eletrificado. Se você já dirigiu um GTS, sabe como essa preparação pode impactar de forma positiva a experiência ao volante.

Embora os números exatos de potência ainda sejam um mistério, é certo que o novo Turbo S deverá superar os atuais 640 cv com um motor boxer 3.8 biturbo. Manter o peso sob controle será um desafio, considerando que a eletrificação já adicionou 47 kg ao GTS oferecido nos EUA. Quem já pegou uma estrada de serras sente bem a diferença que um peso a mais pode fazer nas curvas!

Mais eletrificados estão a caminho

Durante a mesma conferência, Blume também deu dicas sobre “novos derivados” da linha 911, com ênfase em um desempenho ainda mais avassalador que a geração 992.1. O GT2 RS é um dos fortes candidatos a receber esse powertrain híbrido, mas geralmente, essas versões mais radicais aparecem apenas no final do ciclo de vida das gerações.

Mudanças estão a caminho também para outros modelos da Porsche. A produção do 718 Cayman e do Boxster será encerrada em outubro. Seus sucessores? 100% elétricos! Isso deve acontecer depois do Cayenne EV, previsto para 2026. Em tempos de transição, quem dirige já sabe que aceleradores elétricos têm seu próprio charme e eficiência, mas perder a sensação de um motor a combustão certamente vai causar saudades.

Diferente do Macan, que ainda terá uma nova geração a gasolina em 2028, não há indícios de que o Cayman ou o Boxster com motor a combustão vão continuar após a geração 982. Essa é uma escolha ousada, especialmente considerando que o ronco do motor sempre foi uma das principais atrações desses modelos, mesmo nos de quatro cilindros. Com a eletrificaçāo, até mesmo a transmissão manual pode ficar para trás.

As ruas estão se preparando para as novidades, e os apaixonados por velocidade e tecnologia vão ter motivo de sobra para ficar animados!