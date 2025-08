Ministro visita assentamento do MST e anuncia avanços na reforma agrária

Na manhã de sexta-feira, 1º de setembro, o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, visitou o assentamento Cícero Guedes, localizado em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Durante sua visita, Teixeira anunciou que 185 famílias estão prestes a ser assentadas definitivamente na região que antes abrigava a Usina Cambahyba.

O ministro elogiou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) pelo seu esforço em buscar justiça social e pela preservação da memória daqueles que perderam suas vidas na luta por direitos. A Usina Cambahyba é lembrada por seu papel durante a ditadura militar, onde ocorreram desaparecimentos e crimes graves.

Teixeira disse: “Essa usina agora simboliza a memória de quem lutou contra a ditadura e de trabalhadores rurais, como Cícero Guedes, que foi assassinado por sua luta”. Ele destacou a importância de transformar o local em um espaço de esperança, onde a comunidade possa prosperar com alimentação saudável, educação e lazer.

O MST foi destacado como fundamental para a realização do assentamento, que faz parte do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). A usina foi desapropriada não apenas por não cumprir sua função social, mas também por questões ligadas a crimes ambientais e trabalho análogo ao escravo. Além disso, o movimento pede a criação de um memorial para as vítimas da ditadura que foram cremadas nas instalações das usinas de cana-de-açúcar.

Nilmário Miranda, assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, confirmou que a área da Usina, atualmente em ruínas, será transformada no Memorial Cícero Guedes. Ele enfatizou que a memória dos militantes deve ser preservada, para evitar que a história se repita.

Durante a visita, foi marcada uma reunião para o dia 13 de agosto em Brasília, que envolverá a direção estadual do MST e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Essa reunião servirá para discutir os próximos passos após o assentamento das famílias.

O ministro também mencionou que o MST pediu apoio financeiro e assistência técnica para ajudar os assentados a formarem cooperativas de produção de alimentos. Ele citou que, além do assentamento Cícero Guedes, outras áreas na região também podem ser selecionadas para a Reforma Agrária.

A deputada estadual Marina do MST destacou a importância histórica do assentamento na Usina Cambahyba para a democracia no país. Para ela, a presença do governo federal neste processo é um reconhecimento da luta pela democratização da terra.

Mateus Santos, filho de Cícero Guedes e membro da direção nacional do MST, recordou que seu pai sempre sonhou em ver a Reforma Agrária realizada nas terras onde trabalhou como cortador de cana. Ele expressou orgulho pelo momento, lembrando que a terra foi marcada pela luta e que agora representa esperança e progresso.

A visita contou com a presença de várias autoridades, como o presidente do Incra, Cesar Aldrighi, e reitores de instituições educacionais da região, além de representantes de acampamentos que lutam pelo acesso à terra no Norte Fluminense.

Outro ponto importante mencionado foi a autorização da Justiça Federal para que a fazenda Santa Luzia, também em Campos, seja transferida para o Incra, permitindo que cerca de 100 famílias de agricultores sejam assentadas. A fazenda, que pertencia à Usina Sapucaia, foi ocupada pelo MST em fevereiro deste ano, e agora o Incra pode iniciar o processo de transferência das terras.

Essas ações sinalizam um avanço significativo na luta pela reforma agrária e na busca por dignidade e qualidade de vida para as famílias envolvidas. A reunião futura em Brasília deverá definir os próximos passos para consolidar essas conquistas na região.