Toyota planeja produzir 100 mil carros elétricos por ano

A Toyota está dando um passo significativo em sua trajetória elétrica e decidiu que vai produzir até 100 mil unidades de carros elétricos anualmente na sua fábrica na República Tcheca. Essa estratégia reflete a crescente demanda por veículos elétricos na Europa, como destacou recentemente o jornal Nikkei Asia.

A novidade se alinha à meta da Toyota de ter 14 modelos totalmente elétricos disponíveis na Europa até 2026. Entre esses novos lançamentos, estarão versões elétricas do C-HR+, do Urban Cruiser e algumas surpresas da linha bZ. Falando em concorrência, a BYD já está se lançando no mercado nepalês com o SUV elétrico Sealion 7, mostrando que a corrida pelos elétricos está aquecida.

Atualmente, cerca de 15% dos carros vendidos na Europa são elétricos. Para termos uma ideia, esse número é bem superior ao do Japão, onde os elétricos representam apenas 2% das vendas. Isso ajuda a entender por que a Toyota decidiu aumentar sua produção por lá.

E não é só isso: a União Europeia anunciou que, a partir de 2035, vai proibir a venda de carros novos com motor a combustão. Essa mudança está pressionando as montadoras a acelerar seus investimentos em eletrificação. Vale lembrar que, se você está de olho em outras opções da linha Toyota, o Corolla Cross XR terá um desconto surpreendente de R$ 44 mil para PcD a partir de agosto.

Além disso, a Toyota enfrenta a crescente concorrência das marcas chinesas, como BYD, Jaecoo e Xpeng, que já dominam mais de 5% do mercado europeu e estão conquistando espaço rapidamente. Se você é fã da marca, fique atento: o Toyota Yaris Cross deve chegar ao Brasil em outubro com três versões diferentes.

Apesar de todo esse movimento em direção aos elétricos, a Toyota ainda demonstra cautela em relação aos veículos totalmente elétricos. A marca continua a investir em soluções híbridas e tecnologias que maximizam a autonomia das baterias, especialmente em veículos maiores. Uma novidade que promete chamar atenção é o Toyota Grand Highlander 2026, que chega com tudo nos EUA.