Nio lança Onvo L90, SUV com opção de aluguel de bateria

A Onvo, marca que faz parte da Nio Inc., acaba de lançar o novo SUV L90, perfeito para famílias que buscam conforto e espaço. O evento rolou em Hangzhou, na China, e muitos entusiastas de carro já estão de olho nesse modelo.

As entregas para a versão de seis lugares começam no dia 1º de agosto, e para quem precisa de ainda mais espaço, a configuração de sete lugares chega no fim de setembro. Com isso, eles querem agradar quem leva a família e amigos nas aventuras de fim de semana.

Falando em preços, o L90 está com uma tabela bem competitiva. A versão padrão, que já vem com uma bateria de 85 kWh, parte de 265.800 yuans (cerca de 36.940 dólares). Mas se você optar pelo aluguel de bateria no sistema BaaS, o preço do carro cai para 179.800 yuans, com uma mensalidade de 899 yuans pela energia. Uma boa alternativa para quem quer economizar na compra!

Esse SUV promete ser um divisor de águas para a Nio, já que a marca espera que o L90 ajude a equilibrar as contas e traga lucros em 2025. Ele é o segundo modelo da Onvo, que aprendeu bastante com o L60, um SUV de porte médio. Agora, a ideia é atrair um público maior, focando em tecnologia, conforto e, claro, espaço.

Com 5,15 metros de comprimento e quase dois metros de largura, o L90 é um bicho grande. Ele tem um entre-eixos de 3,11 metros, rivalizando com outros SUVs elétricos de grande porte, como o Li L9. Os preços variam: a versão de seis lugares começa em 265.800 yuans, e a de sete, em 271.800 yuans, podendo chegar até 299.800 yuans nas versões mais completas.

A eficiência energética do L90 também chama a atenção. Com uma plataforma de 900 volts, ele carrega mais rápido que os modelos que usam 400 volts. E falando em potência, as versões Pro e Max têm tração traseira e um motor elétrico de 340 kW, fazendo o carro ir de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos. A versão Ultra, por sua vez, ganha um motor extra na dianteira e acelera em apenas 4,7 segundos, além de ter tração integral.

Quando se trata de autonomia, com a bateria de 85 kWh, o L90 consegue alcançar 605 km no ciclo chinês CLTC nas versões de tração traseira e 570 km com a tração integral. E para quem não se importa em ter um pouco menos de autonomia, tem a opção de uma bateria menor de 60 kWh.

Uma das inovações interessantes da Nio é a troca rápida de bateria, com mais de 3.400 estações espalhadas pela China, sendo cerca de mil delas em rodovias. Para quem gosta de fazer viagens longas, isso é uma mão na roda.

Para facilitar ainda mais a compra, se você adquirir o SUV até o dia 31 de agosto, pode contar com um desconto de 40% em alguns opcionais e ainda cinco anos grátis do sistema de assistência NOA (Navigation on Autopilot). Isso sem dúvida dá um empurrãozinho na hora de decidir!

Se você é fã de SUVs grandes e cheio de tecnologia, fique de olho no L90. A Nio vem com força para conquistar o mercado, e por aqui, a expectativa é de que ele faça sucesso nas ruas.