Eliana, Xuxa e Angélica comandam o Criança Esperança

A TV Globo anunciou oficialmente que as apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana se reunirão para comandar a edição especial de 40 anos do Criança Esperança, agendada para o dia 27 de outubro, uma segunda-feira. O evento será exibido logo após a estreia da novela “Três Graças”, que substituirá “Vale Tudo” no horário das 21h.

Esse reencontro das três icônicas figuras da televisão destaca não apenas suas trajetórias individuais, mas também o legado da campanha, que tem sido uma força transformadora para milhões de pessoas no Brasil. Assim como na primeira vez que se apresentaram juntas no Criança Esperança em 2023, o público pode esperar uma noite emocionante e cheia de nostalgia. Naquele evento, cada uma delas reviveu sucessos marcantes, como “Vou de Táxi” de Angélica, “Ilariê” de Xuxa e “Os Dedinhos” de Eliana. O encerramento do espetáculo foi uma performance conjunta da canção “Lua de Cristal”.

Neste ano, a presença de Eliana, que se juntou à Globo em julho de 2024, traz um significado especial ao evento. Em edições anteriores, a apresentação ficou a cargo de Ivete Sangalo e Marcos Mion, que foram bem recebidos pelo público. Agora, a atenção se volta para essas três estrelas que têm um vínculo forte com o público infantil ao longo dos anos.

O Criança Esperança, criado em 1985, é uma das campanhas sociais mais longas e importantes da televisão brasileira. Em parceria com a UNESCO, a iniciativa já arrecadou mais de R$ 445 milhões, beneficiando mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens por meio de mais de 6 mil projetos sociais em diversas regiões do país.

As doações para a campanha podem ser feitas durante todo o ano pelo site oficial ou por meio de PIX. Todos os recursos arrecadados são destinados diretamente à UNESCO, que é responsável pela seleção e acompanhamento dos projetos apoiados.