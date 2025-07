Jetour chegará ao Brasil no início de 2026

A Chery está dando mais um passo importante no Brasil e vai trazer a Jetour, uma nova marca que promete agitar o mercado. Registrada oficialmente em São Paulo no fim de julho, a Jetour já começou a montar suas equipes e deve abrir as portas no primeiro trimestre de 2026. Para quem ama SUVs, a expectativa é grande, pois a marca vem para competir diretamente nesse espaço, que está cada vez mais recheado de opções.

Os novos modelos da Jetour chegarão com motores a combustão, variando entre 1.5 turbo e 2.0 turbo, além de versões híbridas plug-in. Dependendo da configuração, a potência poderá variar bastante, indo de 170 cv até impressionantes 450 cv nos modelos híbridos mais completos. Importante destacar também que as transmissões terão opções de câmbio automatizado de sete marchas ou automático de oito marchas, especialmente nos motores mais potentes.

O Jetour T1, que será um dos primeiros a desembarcar no Brasil, é um SUV com um design que combina robustez e um toque urbano. Com 4,70 metros de comprimento e 1,96 metros de largura, ele aparece como uma opção interessante para o dia a dia. Seus motores terão variações, permitindo escolha entre o 1.5 turbo, o 2.0 turbo ou mesmo uma versão híbrida plug-in com autonomia elétrica. Quem dirige em áreas mais urbanas e enfrenta o trânsito sabe que um motor que combina potência e eficiência é sempre uma boa pedida.

Já quem busca algo mais focado no off-road vai adorar o T2, também conhecido como Traveller. Ele lembra bastante o estilo do icônico Land Rover Defender, medindo 4,78 metros de comprimento, 2 metros de largura e com um design que chama atenção. Com motorização 2.0 turbo, ele pode gerar até 254 cv, e quem optar pela versão híbrida poderá contar com um conjunto que soma 460 cv, garantindo uma performance robusta nas trilhas.

A Chery também está considerando trazer a Soueast, outra marca do grupo, que já está testando o SUV S06 por aqui. Este modelo, que tem um motor 1.6 turbo de 187 cv, pode se tornar uma boa opção para quem busca algo mais urbano e menos aventureiro.

Com a Jetour, a Chery ganhará mais forças no Brasil, agora com quatro marcas operando de forma independente: Caoa Chery, Omoda, Jaecoo e, claro, Jetour. Cada marca tem um foco específico, mas todas apostam nos SUVs, que continuam sendo a grande sensação do mercado automotivo nacional.

A nova operação da Jetour está fazendo uma escolha estratégica ao trazer executivos experientes de montadoras que já estão familiarizadas com o mercado brasileiro. A ideia é ter uma estrutura própria, com sede em São Paulo, o que promete facilitar a integração e o contato com os clientes.

Atualmente, com os testes do T1 e T2 já rolando pelas ruas, a expectativa é que a marca faça sua estreia em 2026 com produtos modernos e preços que prometem ser atrativos. Não tem como negar: a chegada da Jetour deve apimentar ainda mais a competição entre as montadoras chinesas que já estão estabelecidas no Brasil e incrementar as opções para quem ama um bom SUV.