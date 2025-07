Homem com mandado tenta se esconder em PG para evitar identificação

Um homem com um mandado de prisão em aberto foi preso pelas autoridades em Ponta Grossa. A detenção ocorreu na noite de ontem, 30 de julho, durante um patrulhamento realizado pela equipe do Grupamento Patrimonial Tático (GPT) na região do Boa Vista.

Durante a ronda, os agentes reconheceram o suspeito, que tentou se esconder ao notar a presença da equipe, virando-se de costas. A equipe, percebendo o comportamento inquieto do homem, decidiu abordá-lo. Após a identificação, a prisão foi efetuada e o suspeito foi algemado.

Ele foi levado à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa para os procedimentos legais. Durante a abordagem, os policiais não encontraram nenhum material ilícito com ele. No entanto, foi confirmado que o sujeito já tinha um mandado de prisão relacionado a crimes de furto, roubo e tráfico de drogas no sistema de segurança.

A operação destaca o trabalho das forças de segurança na região, que continuam a realizar ações de patrulhamento com o objetivo de manter a ordem e a segurança local.