Jeep lança Commander Blackhawk com desconto de R$ 47.740 para CNPJ

O Jeep Commander Blackhawk está dando um descontão especial para empresas e produtores rurais. Se você se encaixa nesse perfil, pode aproveitar essa oferta até o fim de julho. Com um visual robusto e interior caprichado, esse SUV é perfeito para quem quer levar a família e amigos em grande estilo.

O preço normal do Commander Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 gira em torno de R$ 340.990. Mas, atenção: se você é CNPJ ou produtor rural, o valor cai para R$ 293.250! Isso significa um desconto de R$ 47.740. O site Fipe Carros confirmou essa informação junto à Jeep, então é negócio garantido.

Equipamento de ponta e bastante conforto não faltam. O Blackhawk vem com um motor GME 2.0 turbo, que gera até 272 cavalos. Se você gosta de aceleração, vai curtir essa potência! E com um torque generoso de 40,8 kgfm, as ultrapassagens tornam-se muito mais seguras.

Dentro, o Jeep não decepciona. O volante tem ajuste em altura e profundidade, e a central multimídia de 10,1″ é repleta de recursos, como suporte à Alexa, Apple CarPlay e Android Auto — tudo sem fio. Um ar-condicionado dual zone garante conforto para todos, mesmo em longas viagens. Bem que muita gente poderia se lembrar disso ao pegar a estrada naquelas viagens de fim de semana com a família!

Você também conta com um monte de segurança a bordo: airbags em abundância, controle de estabilidade, faróis de neblina em LED, roda de 19″ e até um sensor de chuva. Alguma vez já ficou esperando a chuva parar para sair? Com esse carro, esse problema está resolvido!

O que vem na oferta?

O Jeep Commander Blackhawk é, de fato, um carro para quem gosta de opções. Ele é cheio de tecnologia: vem com câmera de ré, detector de fadiga, e um painel digital de alta definição de 10,25″ que faz você se sentir dentro de um carro do futuro.

Versões Preço de tabela Preço CNPJ Desconto Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 R$ 340.990,00 R$ 293.250,00 R$ 47.740,00

E se você está pensando em adquirir um desses, nas concessionárias Jeep, os consultores podem ajudar com todos os detalhes, desde a documentação até as opções de financiamento. Então, se já pensou em fazer uma compra desse tipo, vale a pena dar uma passada lá para conferir tudo de perto.